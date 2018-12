Pedro Sánchez reuneix l'executiva del PSOE per analitzar la caiguda a Andalusia

El líder del PSOE i president del Govern, Pedro Sánchez, reuneix el dimarts a l'Executiva Federal del partit en el seu format al complet -gairebé mig centenar de persones- per analitzar la debacle a Andalusia, on els socialistes s'han deixat 14 escons, més de 400.000 vots i s'arrisquen a perdre el poder per primer cop en 36 anys si pacta la dreta.









Sánchez participa aquest dilluns a la cimera del Clima a Polònia, per aquest motiu la reunió de la direcció del PSOE es retardi a dimarts. Aquest dilluns es reuneix a la seu de Ferraz el comitè electoral encarregat de preparar el partit per a les municipals, autonòmiques i europees de maig.





A les 13.00 hores, el secretari d'Organització i ministre de Foment, José Luis Ábalos, compareix en roda de premsa. Ábalos va ser ahir a la nit l'encarregat d'oferir una primera valoració dels resultats a Andalusia per part de la direcció federal del partit.





El resultat va ser del tot inesperat per al PSOE, que, encara que assumien com a escenari probable la pèrdua d'alguns escons, no comptaven amb deixar-se molt més de cinc.





A la direcció federal es donava per fet a més que, tot i que Susana Díaz baixés una mica, sumés majoria absoluta amb Endavant Andalusia.





En cap cas s'esperaven que la dreta aconseguís sumar ni tampoc una irrupció de Vox tan brutal.