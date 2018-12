Ciutadans demana a PSOE i PP que no bloquegin un govern de Cs a Andalusia

El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha demanat al PSOE-A i al PP que "no bloquegin" un govern "net" de Ciutadans per a Andalusia, una proposta que "creuen que és la millor" per a la comunitat.





Així ho ha assenyalat en roda de premsa després de la celebració del Comitè Executiu Permanent, celebrat a Sevilla, i la reunió ha estat presidida pel president de Cs, Albert Rivera, i també ha comptat amb el portaveu de Cs a Andalusia, Juan Marín, i la portaveu nacional, Inés Arrimadas.





Villegas, que no ha descartat cap escenari, ha apuntat que "no serà fàcil estructurar el canvi", però ha assegurat que ho aconseguiran.





"Hi haurà dificultats però hi haurà un nou govern on no estarà ni el PSOE ni Susana Díaz", ha subratllat Villegas, que no ha tancat la porta a un eventual suport d'Adelante Andalucía.