L'exprimer ministre de França i candidat a l'Alcaldia de Barcelona amb el suport de Ciutadans, Manuel Valls, ha lamentat el resultat obtingut per Vox a les eleccions autonòmiques d'Andalusia perquè suposa el sorgiment d'un "populisme d'extrema dreta", i ha advocat per una aliança entre els partits constitucionalistes.





A la cloenda del Seminari Internacional 'Grans reptes d'Iberoamèrica', organitzat a Madrid per la Fundació Internacional per la Llibertat, Valls ha indicat que, davant l'entrada de Vox al Parlament d'Andalusia amb dotze diputats, "cal mantenir el cap molt freda".





"El populisme d'extrema dreta ha emergit i no és una bona notícia", ha conclòs Valls, afegint que hi ha "dos extrems" a Espanya.





També s'ha referit, sense anomenar-lo, al PP i al seu president, Pablo Casado, que aquest diumenge va dir que el seu partit ha de governar a Andalusia perquè el seu projecte s'ha vist "ratificat" a les urnes, davant del "fracàs històric" del PSOE de Pedro Sánchez.





Valls, que s'ha mostrat sorprès pel "entusiasme" d'una formació que "ha perdut vots i escons", ha indicat que "s'ha acabat el bipartidisme".





Per afrontar qüestions com la immigració, el canvi climàtic o determinades reformes, "continuaran dividint o podrem sumar?", S'ha preguntat a continuació, sense esmentar a cap partit en concret.





ALIANÇA





Segons l'aspirant a alcalde, cal "buscar l'estabilitat amb els grans partits constitucionalistes, ja sigui a Madrid, a Andalusia oa Barcelona".





En aquest sentit, ha reclamat "una gran aliança entre el que va ser la socialdemocràcia i el que és el liberalisme polític, no només per contenir el populisme, sinó per crear il·lusió i optimisme".





"És el moment d'actuar a partir de convicció democràtica i en el marc de les convencions pròpies de la democràcia i dels nostres valors", que són "la llibertat, la igualtat, el respecte a les persones, la tolerància", ha manifestat.





Després de recordar als polítics a Andalusia que ara els electors esperen que decideixin amb "responsabilitat", ha assenyalat que a Espanya els pactes "hauran de ser intel·ligents, fer-se pensant en el respecte a les persones i les opinions, amb moderació i amb sentit comú".





FELICITA CIUTADANS





Valls ha afirmat que és hora de "recuperar el centre polític" i ha expressat la seva satisfacció pel resultat electoral assolit a Andalusia per Ciutadans, que ha duplicat el percentatge de vot obtingut en 2015 i ha passat de 9 a 21 diputats, situant-se com a tercera força i superant a Podem.





L'exprimer ministre ha indicat que a França va lluitar contra "els populistes d'extrema dreta i d'extrema esquerra", que, al seu parer, "van buscant sempre el mateix, un enemic", que pot ser "el musulmà, el jueu, el refugiat, les elits, les empreses, Brussel·les o Madrid".





Així mateix, ha rebutjat la idea de la democràcia directa que defensen alguns d'aquests partits. "Jo crec en la democràcia liberal i representativa", ha dit, criticant també que "populistes" com Matteo Salvini a Itàlia o Viktor Orban a Ucraïna assegurin que ells parlen "en nom del poble".





Precisament, Valls atribueix l'auge del populisme a Espanya i al món en general al fet que "el poble està cabrejat" i "no pot més" amb les conseqüències de la crisi econòmica, la corrupció o el crim organitzat. Davant d'això, considera que "el liberalisme polític i social és una de les respostes".