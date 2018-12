La R4 de Rodalies tornarà a funcionar el 22 de desembre després de l'accident de Vacarisses

La R4 de Rodalies recuperarà el seu servei habitual i operarà amb normalitat el 22 de desembre després de l'accident ferroviari que es va produir a Vacarisses (Barcelona) el 20 de novembre i que va provocar una víctima mortal.





Així ho ha dit aquest dilluns el president de Renfe, Isaías Táboas, en declaracions als mitjans després de reunir-se amb el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, i amb representants d'Adif.





El 24 de novembre va quedar restablert el servei en via única a la R4, mentre que es recuperarà la normalitat total en proper 22 de desembre: "El 22 de desembre és la previsió per tenir la via totalment oberta".