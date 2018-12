El deute espanyol, la més comprada pel BCE al novembre

El Banc Central Europeu (BCE) acumula bons espanyols per import de 259.203.000 d'euros des del llançament del seu programa de compra d'actius del sector públic (PSPP, per les sigles en anglès), que va donar començament al març de 2015, després de que l'entitat hagi adquirit 2.534.000 al novembre, la qual cosa converteix a l'espanyola en el deute sobirà més comprada en termes nets per la institució en el penúltim mes de QE, que conclourà en finalitzar el present any.





D'aquesta manera, el BCE reverteix la cridanera caiguda en les seves compres de bons espanyols durant el passat mes d'octubre, quan tot just va augmentar en 126 milions la seva cartera de deute d'Espanya en el primer mes en què l'entitat va reduir a 15.000 milions mensuals el volum del seu programa de compres, un 50% de l'import que havia estat habitual i que mantindrà fins al final del programa de compres al desembre.





Per darrere del deute espanyol, el major import net de les compres de bons del BCE en el mes de novembre va correspondre a Alemanya, amb 2.504 milions d'euros, fins a un total acumulat de 515.050 milions, per davant de França, amb compres mensuals de 1.661 milions, fins a 417.798.000 acumulats, i d'Itàlia, amb 1.424 milions més al novembre, fins a sumar 363.219.000.





D'aquesta manera, el deute sobirà espanyol va representar al novembre el 25% de les compres realitzades pel BCE, encara en relació al total de la cartera acumulada des del llançament d'aquest programa el pes dels bons espanyols era del 12%, mantenint-se així en quarta posició i en línia amb la clau de capital corresponent a Espanya sense tenir en compte a Grècia, que no ha participat en el programa, així com als països aliens a l'euro que sostenen el capital del BCE.





Per contra, els socis de l'euro amb menor presència a la cartera de deute adquirit entre març de 2015 i novembre de 2018 pel banc central de l'eurozona van ser Estònia, amb un total de 7 milions, seguida de Xipre, amb 504 milions, i de Malta, amb un total de 1.152 milions.





DEUTE EMPRESARIAL





A més de les compres de deute públic, l'expansió quantitativa del BCE inclou també l'adquisició de deute d'empreses, que al novembre va arribar els 2.995 milions, fins als 176.878.000 des del començament de la mateixa al juny de 2016.





Per la seva banda, el volum de titulitzacions en cartera del BCE es va situar a l'octubre en 27.775.000, després d'augmentar en 739 milions al novembre, mentre que les cèdules hipotecàries van créixer en 1.464 milions d'euros, de manera que la institució acumula 262.211.000 des del tardor de 2014.





D'aquesta manera, en l'onzè mes de 2018 i a falta únicament de desembre per donar per acabat el seu programa de compres, el BCE va adquirir actius per import de 15.319.000 d'euros, un 2% més que a l'octubre. Des del començament de les seves compres el BCE ha adquirit actius per import de 2,56 bilions d'euros.





El BCE va acordar posar fi al seu programa de compra d'actius, que va donar començament al març de 2015, en finalitzar el present any, després d'haver reduït a l'octubre a la meitat les seves compres mensuals d'actius, fins a 15.000 milions d'euros.