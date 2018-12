El director belga Guy Cassiers dirigeix la "paràbola" teatral 'La neta del senyor Linh' sobre l'acollida d'un home refugiat, interpretada per Lluís Homar al Festival Temporada Alta i al Teatre Lliure de Barcelona, amb funcions del 6 al 8 a el teatre el Canal de Salt X i de 13 al 30 de desembre a la sala barcelonina.

En roda de premsa aquest dilluns, Cassiers ha dit sobre l'obra: És "una manera d'entendre què passa quan arriba algú a la nostra societat, quina responsabilitat tenim i com podem ajudar", i ha lamentat la visió dels refugiats com tsunami.





Basada en la novel·la homònima de Philippe Claudel, narra "la petita història d'una persona que arriba a Europa, no coneix la llengua, és refugiat d'una guerra al seu país", i posa el focus en com el rep la civilització europea.





"No és una història només de refugiats, sinó una nova manera de comprendre com funciona la nostra societat i la dificultat d'una persona de trobar la manera de viure aquí", ha sintetitzat el director.





Ha defensat que aquest espectacle realitzat abans en flamenc i en francès amb diferents actors no és un remake, sinó que en cada ocasió és una "gran aventura" perquè es desenvolupa d'una manera diferent amb cada intèrpret.





"L'actor en escena no és només responsable d'interpretar un text, sinó també de crear totes les imatges", ha destacat Cassiers, que considera que Homar es converteix d'alguna manera en director.





HOMAR, "ACTOR INTEL·LIGENT"





Sobre Homar ha exalçat que és un actor intel·ligent i amb experiència cinematogràfica, i que aporta molta calor i respecte cap al text i cap al personatge: "Un dels perills és explicar una història de refugiats quan no és refugiat".





Després de tres setmanes de treball actor, Lluís Homar ha dit sobre el paper: "Partir d'un projecte on el personatge no és teu, sinó que és d'altres, et posa en una tessitura diferent".





Ha detallat que tot i que el director juga amb elements molt temptadors, com pantalles, sons i música, sempre estan "al servei de la història, reconnectant amb l'essencial i amb el teatre".





Sobre el personatge, ha dit que mai se sent víctima, ni es queixa, sinó que sempre mira al positiu i té molts motius per sentir-se malament perquè és un ancià amb una nena de mesos, i ha afegit: "Ho té tot absolutament en contra, però mai es deixa vèncer.





JAN FABRE, "JUTJAT" PELS MITJANS





Preguntat per l'artista belga Jan Fabre, acusat d'assetjament sexual per treballadors de la seva companyia teatral, Cassiers ha lamentat que els mitjans de comunicació han jutjat abans que el jutge l'artista: "Per a mi és important deixar el temps per veure què ha passat realment i després arribar a conclusions ".





Preguntat per l'exdirector Lluís Pasqual --que dimiteixo després de ser acusat d'abús de poder per un grup de artistes--, Homar ha dit que li sap greu el que ha passat, i ha assenyalat cert punt de distorsió, tot i que ha parafrasejat al seu personatge en l'obra: "No sé que puc dir. El que puc oferir és un somriure que inclogui més que moltes altres paraules que pugui dir".





"La vida no és gens fàcil, vivim en un moment complicat i la vida ens dóna la possibilitat de somriure'ns i de somriure a l'altre enmig d'aquesta voràgine. Estarem aportant un petit gra de sorra", ha tancat.