Una dona de 99 anys ha estat desnonada de casa de Pozuelo d'Alarcón després que el seu nét vengués, segons la dona, la seva casa "sense el seu consentiment" i la deixés sense diners "ni per comprar el pa".





Després que entrés la comissió judicial a l'habitatge, Mari ha hagut d'abandonar casa seva i entregar les claus. Després d'això, segons testimonis presencials, s'ha assegut en un banc, manifestant que no s'anava a anar. "Vull Justícia", ha dit la dona, que sosté que el seu nét i el notari d'aquest la "enganyar".





La dona no vol la plaça que des de fa temps li ha ofert l'Ajuntament de Pozuelo, a través de Serveis Socials, en una residència, segons fonts municipals. "Porteu-arrossegada. Però no a una residència. Deixeu-me en un banc", ha dit.





L'11 de juliol de 2017, es va celebrar el judici contra el nét de l'afectada per un delicte continuat d'estafa i alternativament un delicte continuat d'apropiació indeguda. Però finalment, va quedar absolt.





Llavors, la dona ja va denunciar que el seu familiar no li havia deixat "ni per comprar el pa". El seu nét, segons la denunciant, es va fer "amb gairebé 2 milions d'euros" de la seva àvia entre diners i propietats i va vendre el seu propi dúplex de Pozuelo "sense el seu consentiment per uns 420.000 euros".