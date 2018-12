Hi ha gent a la qual li agrada passejar tranquil·lament i aturar-se a olorar les roses. A altres, en canvi, els agrada caminar a pas lleuger per arribar al seu destí com més aviat millor. Un nou estudi publicat a la British Journal of Sports Medicine ha revelat que aquells que caminen ràpid tenen un risc menor de patir una mort prematura.





L'estudi, amb 50.000 caminants de més de 30 anys que van viure a la Gran Bretanya entre els anys 1994 i 2008, recopila dades d'aquestes persones, inclosa la percepció que ells mateixos tenen sobre la seva rapidesa a l'hora de caminar, per després analitzar la influència de les seves caminades en la seva salut.





L'estudi ha descobert que caminar a un ritme elevat redueix el risc de morir a causa de malalties cardiovasculars, com infarts o vessaments cerebrals. Comparades amb les persones que caminaven lent, aquelles que ho feien a un ritme mitjà tenien un 20% menys de risc de patir una mort prematura per qualsevol causa, i un risc un 24% menor de morir per un infart o vessament cerebral.





Per la seva banda, aquells que deien caminar a major velocitat tenien un 24% menys de risc de patir una mort prematura per qualsevol causa i un 21% menys de morir per malalties cardiovasculars.





En els grups d'edat més avançada es va trobar també que existia una reducció linealment major del risc de mort prematura com més ràpid caminaven, tot i que aquesta troballa no es pot estendre a tota la mostra ni als grups de menor edat.





QUÈ VOL DIR TOT AIXÒ?





Els resultats llancen que caminar a un ritme mitjà, accelerat o ràpid pot resultar beneficiós a llarg termini per a la salut i la longevitat comparat amb les passejades a un ritme baix, especialment per a les persones de més edat.





Però cal ser conscients que aquest estudi va ser merament observacional i que no es va exercir un control absolut sobre totes les variables possibles per poder establir que només el ritme dels passejos fora la causa dels efectes beneficiosos sobre la salut dels individus. Per exemple, podria ser que les persones amb una salut més pobre adujeran seu baix ritme a l'hora de caminar com a causa de la seva mala salut, i de fet acabessin morint per aquesta mateixa raó.





Per minimitzar les probabilitats d'aquesta causalitat inversa, es va excloure a tots aquells que patien una malaltia cardíaca, als que havien patit un vessament cerebral i als que tenien càncer quan va començar l'estudi, així com a les persones que van morir durant els primers dos anys de seguiment.





Per a la població de mitjana edat relativament sana, caminar a una velocitat d'entre 6 i 7,5 km / h suposarà fer-ho un ritme ràpid. Tant és així que si una persona manté aquest ritme es pot quedar sense alè fàcilment. Un ritme de 100 passos per minut és considerat l'equivalent a una activitat física d'intensitat moderada.





Tothom sap que caminar és una activitat fabulosa per a la salut i és una cosa que poden practicar gairebé totes les persones de qualsevol edat. Les troballes d'aquest estudi suggereixen que seria una bona idea elevar el nostre ritme per posar a prova la nostra capacitat física i així convertir els nostres passejades en un exercici.





Deixant de banda els beneficis per a la salut a llarg termini, un ritme més ràpid permetrà que arribem abans al nostre destí, el que ens deixarà més temps per a totes aquestes coses que fan el nostre dia especial, com passar temps amb els nostres éssers estimats o llegir un bon llibre.