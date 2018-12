La Caixa ha rendit aquest dilluns tribut al seu fundador, Francesc Moragas (Barcelona, 13 de desembre de 1868), en el 150 aniversari del seu naixement en un acte que ha comptat amb el president de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé.





Fainé ha realitzat una conferència sobre Moragas que ha estat precedida per una lectura teatralitzada basada en el text que Josep Pla va escriure sobre ell, una peça que dirigida pel dramaturg Jordi Prat i Coll i interpretada per l'actor Oriol Vila, ha estat ambientada amb música d'Amadeu Vives, que va ser amic personal del fundador de La Caixa.





"La figura de Francesc Moragas ha estat cabdal, tant per a La Caixa com per al país. Va ser un home d'acció, però també i sobretot un home de reflexió, de fortes conviccions. Es movia sense fer soroll i amb prudència, però era atrevit en els projectes i en el saber fer, doncs les seves idees es plasmaven en fets concrets", ha ressaltat Fainé.





L'origen d'aquest projecte es remunta a 1902, quan va tenir lloc una vaga general en què milers d'obrers reclamaven millores laborals, i la repressió va acabar amb morts i ferits.





En aquest moment, un sector empresarial encapçalat per Moragas va fer una crida pública per recaptar diners per als familiars de les víctimes, i l'excedent es va destinar, el 1904, a la creació d'una caixa de pensions, naixent La Caixa: "Sóc l'home més ambiciós del món. No tenint necessitats, he fet meves totes les dels altres", va afirmar Moragas.





Advocat, fill d'una família de notaris i lletrats, i format en assegurances i previsió, Moragas també va contribuir a la creació en 1908 de l'Institut Nacional de Previsió, precedent del Sistema de la Seguretat Social a Espanya.





En molt pocs anys La Caixa va aconseguir administrar més de la meitat de l'estalvi dels catalans, i el 1935 ja s'havien obert un centenar d'oficines a Catalunya, Balears, Madrid i Andorra.





Les propostes d'estalvi i previsió es van popularitzar i La Caixa va aconseguir a principis dels anys trenta el 60% de l'estalvi català i el 25% del conjunt de l'espanyol: "Farem una caixa de gran volum. Mantingui la calma. Ja ho veurà de seguida" , va assegurar Moragas a Josep Pla.





Per això, Fainé ha posat en valor que "no es pot ser emprenedor si no és optimista i es té fe en el que un creu que es pot fer realitat", i ha apuntat que Moragas, solia dir: "L'impossible tan sols és una mica més difícil que les coses difícils".





OBRA SOCIAL





En 1918, amb el precedent en 1915 dels Homenatges a la Vellesa, actes de reconeixement a la gent gran, i el 1917 de l'Obra Maternal, Moragas va poder posar en marxa l'Obra Social, un projecte de promoció social dirigit a la dignificació de les persones grans i de les més necessitades, així com a l'eradicació de malalties.





Atendre els ciutadans més vulnerables amb dignitat va ser un dels objectius fundacionals de l'Obra Social, amb un conjunt d'iniciatives anticipatòries com l'Institut de la Dona que Treballa (1920), la Clínica de Cirurgia de Santa Madrona (1921), la Llar per a Dones i Nens Malalts (1922), la Clínica de Medicina (1925), la Clínica Maternal (1928), l'Empar de Santa Llúcia (1920), l'Institut Català per a Cecs (1921), l'Institut Català per a la Rehabilitació Física de mutilats (1922) i l'Institut de Serveis Socials (1929).





Moragas va morir el 27 de març de 1935 a 66 anys, en una habitació de la Clínica de Cirurgia de l'Institut de Santa Madrona, que ell mateix havia inaugurat: "Que la memòria de tot el que va fer Moragas i tots els que han vingut després ens ajudi a poder seguir construint aquesta gran institució que avui és i representa La Caixa", ha finalitzat Fainé.