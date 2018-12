L'expresident del FC Barcelona Joan Gaspart ha assenyalat aquest dilluns després de la mort del també expresident Josep Lluís Núñez, del que va ser vicepresident, que després del fundador Joan Gamper el "gran president" blaugrana és l'empresari català, mort als 87 anys.





"Em costa dir si hi ha un abans o un després, si elogi el treball excepcional que va fer sembla que m'involucro. Després de Gamper, per a mi el gran president del Barça ha estat el senyor Núñez", ha assegurat Gaspart en declaracions a TV3.





"Va intentar posar tota la seva passió al Barça, va fer coses excepcionals, i espero que els culers sentin la seva mort i li recordin com el gran president que va ser", ha aprofundit en aquest sentit.

Gaspart ha asseverat que el seu "tristesa" en aquest dia és "més com amic" que no com a home de futbol. "Vull destacar més la persona que l'important que va ser. És una gran persona, va ser un amic, un home de família i un apassionat de moltes coses, com el Barça", ha indicat.





"Em puc quedar amb moltes coses. La primera, els 22 anys que va permetre que gaudís estant al seu costat com a vicepresident, a l'àrea esportiva que és el que més m'apassiona del futbol. Ho vaig fer el millor que vaig poder, amb errors òbviament, per defensar el Barça", ha assenyalat sobre la seva etapa al Barça al costat de Núñez.





També recorda com especial la celebració de la Copa d'Europa de 1992. "Després de la victòria a Wembley, aquella nit no l'oblidaré en la vida. I després tantes victòries i tants moments tristos, també, perquè sé el que és patir com a president del Barça i ell ho feia amb temprança", ha apuntat.





"Va apostar per Cruyff, i va fer una cosa més important. En una Assemblea, quan demanaven que Cruyff deixés el Barça, va defensar i va demanar que es quedés. No només li va portar sinó que el va defensar quan en el seu primer any no va guanyar res. Va creure que seria important i després tot van ser triomfs ", ha conclòs.