L'expresident del Govern Felipe González (PSOE) ha cridat a la calma aquest dilluns després de la irrupció de Vox al Parlament andalús després de l'eleccions de diumenge, perquè l'auge de l'extrema dreta es dóna a tot Europa i als Estats Units: "No cal preocupar-se tant".





"Li hem regalat unes quantes anomalies a Europa i aquesta no la teníem. Bé, ja estem homologats en una anomalia més. Tampoc cal preocupar-se tant", ha dit en la commemoració a Barcelona dels 40 anys de la Constitució, amb el debat 'la Constitució Espanyola de 1978 vigència i futur' amb un dels seus ponents, Miquel Roca, i presidit per la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera.





González ha explicat que una persona sap que envelleix quan mira on posa el peu en baixar una escala, per inseguretat, per no caure, i ha fet el símil amb les societats per explicar l'auge a Europa de l'extrema dreta.





Per a ell, "quan les societats envelleixen, perden l'horitzó visual, miren a terra i són pastura dels que alimenten temors", i ha estat autocrític com a polític amb els discursos que han permès el creixement d'aquests moviments.





"QUAN HEM PERDUT LA CENTRALITAT?"





"Quantes vegades hem pensat en quins han estat els nostres errors per obrir tant l'espai al populisme i la demagògia? Quan hem perdut la centralitat en política?", I ha assegurat que les alarmes que fan saltar des de l'extrema dreta són exagerades.





Ha explicat que molts dels seus arguments poden estar sustentats en algun fonament, "però quan parlen que vindran milions i milions d'immigrants ... seran alguns menys! Quan diuen 'Ens envaeixen', 'Ens van a transculturitzar'... ".





"REFORMISTA" DE LA CONSTITUCIÓ





L'expresident ha assegurat ser un reformista de la Constitució i que, davant els que defensen que no s'arriba a acords si no es donen les condicions de diàleg per a la reforma, ell replica que "si no es creen aquestes condicions, segur que no hi haurà acord".





Durant tot el debat, ha defensat parlar per superar la situació actual de conflicte territorial: "Diàleg intracatalÀ, entre els catalans de totes les tribus i amb Espanya. Que el diàleg prevalgui sobre la crispació".





Es he referit a l'aprovació de les 'lleis de desconnexió' al Parlament el 6 i 7 de setembre de 2017 com a un moment que li va causar dolor: "Si això hagués passat en els anys 30, hauria costat més de mil morts. La Constitució ha de ser resilient".





Ha advertit als que defensen trencar la Carta Magna de forma unilateral i sense aconseguir les majories per canviar-la de que s'exposen al fet que "es trenqui el perímetre de la Constitució per l'altre costat", i ha assegurat que, precisament, aquesta norma és la garantia que això no passi, que una minoria no s'imposi a una majoria.





AUTODETERMINACIÓ





González també ha raonat: Hi haurà alguna possibilitat de reforma constitucional que comprengui i impliqui el dret autodeterminació? Jo crec que molt poques", ha dit, i ha reptat a presentar la seva proposta a qui cregui pot aconseguir un redactat incloent aquest concepte i aconseguir les majories necessàries per tirar-lo endavant.





Sobre la tendència que marquen algunes enquestes al voltant de la falta de suport de què gaudeix la Constitució 40 anys després d'aprovar-, González s'ha preguntat si els que afirmen que ara no la votarien "l'han llegit" abans.





En el fet que el moviment independentista no trobi encaix dins de la Carta Magna per als seus objectius, ha recordat que la Constitució és "habilitant", és a dir, es poden aportar i canviar coses respectant les normes de joc que s'han adoptat per fer-ho.





MIQUEL ROCA





Miquel Roca, preguntat per com pot trobar encaix dins de la Carta Magna algú que demana el referèndum, ha advertit que els governs "tenen l'obligació i la possibilitat de negociar coses concretes, perquè mai s'arriba a l'acord final fins al final".





"No podem ser generadors de frustracions. Davant d'un problema, en democràcia hi ha la necessitat d'apropar-. El diàleg és imprescindible", ha subratllat el pare de la Constitució.





TERESA CUNILLERA





Cunillera ha defensat la Constitució com un "espai de convivència i progrés, que ha proporcionat el període d'estabilitat i creixement més important de la història d'Espanya, per a totes les comunitats i, especialment, per a Catalunya".





L'ha qualificat d'element viu i ha destacat la seva capacitat d'adaptació i que és "una font de diàleg del que mai cal apartar perquè en el diàleg, la paraula i el pacte resideix la fortalesa" d'una societat.