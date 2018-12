L'entitat Amics de Jordi Pujol ha presentat aquest dilluns el llibre 'Reconeixement a Jordi Pujol. Les arrels d'1 lluita, su obra política '(Editorial Base), que reivindica l'obra política i el llegat de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol.





El llibre està coordinat per Jesús Conte i Jordi Manent, i està format per diverses intervencions que excol·laboradors i excompanys de Pujol van fer en un acte al maig, com Guiomar Amell, Jordi Casassas, Carme-Laura Gil, i Josep Maria Roig Rosich, entre d'altres .





A més, inclou un epíleg de l'historiador Jaume Sobrequés que assegura que CDC va demanar el concert econòmic a l'Estatut però que va ser rebutjat pel PSC, PSUC, UCD i AP.





Manent ha explicat l'origen de l'entitat i ha criticat com s'ha tractat el cas Pujol perquè afirma que s'ha fet amb una "passió desenfrenada de matar el pare i de manera provinciana".





"La irracionalitat ha estat el sentiment imperant. Com s'entén que persones intel·ligents hagin renegat de l'obra de Govern de Pujol?", ha recriminat.





Per la seva banda, Conte ha argumentat que l'objectiu del llibre és analitzar l'obra política de Pujol: "No estem jutjant a l'home que ha reconegut la seva culpa, estem jutjant el 'homus politicus' decisori per a la història de Catalunya i d'Espanya".





VICENÇ VILLATORO





El periodista i escriptor Vicenç Villatoro ha defensat que a Catalunya "li convé, li cal parlar de Jordi Pujol i parlar del temps de govern de Jordi Pujol, de les seves idees i del pujolisme".

Ha sostingut que el debat sobre la figura de Pujol té un "buit" perquè, segons ell, s'està sobreposant un judici moral per la seva fortuna oculta a Andorra per sobre de l'obra política i el pensament de l'expresident, cosa que critica.





"No deixem que la condemna moral difusa contamini ni l'obra de govern ni el pensament polític", ha reclamat, i ha afirmat que seria injust no fer-ho.





A més, ha assenyalat que una de les conseqüències que no es produeixi aquest debat és la situació actual de l'espai posconvergent, ja que considera que no reclama l'herència de Pujol perquè "crema o taca", tot i que creu que el factor que uneix a totes seus corrents és que comparteixen el pensament polític de l'exmandatari.





JOANA ORTEGA





L'exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega ha expressat la seva "profunda admiració política" per Pujol i ha afirmat que ha estat un referent per la seva carrera política.





Ha exalçat que Pujol "tenia un projecte de país" que combinava la voluntat de construcció nacional amb el pragmatisme de governar, el dinamisme econòmic, la transformació social i la defensa de la llengua i cultura catalana.





Així mateix, ha reivindicat que Pujol era un "polític amb majúscules" que tenia un gran coneixement del territori, i que va tenir un paper clau per mantenir l'estabilitat en la federació de CDC i Unió.





Pujol ha assistit a l'acte acompanyat de la seva dona Marta Ferrussola, i també hi havia diversos consellers de l'època de l'expresident; l'expresident Artur Mas i el diputat del PDeCAT al Congrés Carles Campuzano.