Desconvoquen la vaga a Logaritme després del cessament de l'administrador

El comitè d'empresa de Logaritme ha desconvocat la vaga prevista entre els dies 4 i 9 de desembre després que l'assemblea de socis hagi decidit cessar l'administrador, Enric Cardoner.





Una aturada en Logaritme hauria suposat deixar parcialment sense subministrament als hospitals catalans, ja que aquesta agrupació d'interès econòmic (AIE) dóna serveis logístics i d'emmagatzematge a diferents centres sanitaris.





Després d'un any de protestes per part dels treballadors per falta de personal, jornades irregulars i l'ús de barems aleatoris en les condicions dels treballadors, l'última polèmica es va fer pública fa poques setmanes pel mal estat de la nau de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).





Un informe de l'empresa Nedcon, especialitzada en la construcció, reparació, i conservació d'obres, de 2013 assenyalava que la prestatgeria gegant amb diversos pisos i passadissos de les instal·lacions de Sant Sadurní es troba "massivament minvada". Advertia que "ha de descarregar tot el sistema de prestatgeria i posar els cinc corredors fora de servei immediatament", de manera que recomanava "que tanqui suficientment la zona circumdant".









Els representants dels treballadors van protestar per la falta de transparència i informació per part d'Enric Cardoner, a qui també acusaven d'haver-se apujat el sou mentre minvava el dels empleats.





Finalment, després d'una convocatòria d'última hora per part de l'Institut Català de la Salut (ICS) el dilluns 3 de desembre, es va comunicar al comitè d'empresa la intenció de cessar Enric Cardoner, de manera que la vaga ha quedat desconvocada.