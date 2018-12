Mor una dona de 84 anys a l'hospital després d'esperar set hores a urgències

Una dona de Palafrugell (Girona) de 84 anys ha mort a l'Hospital de Palamós (Girona) després d'esperar set hores a urgències sense ser atesa després d'acudir per un quadre de còlics i vòmits.





La pacient va entrar a urgències el migdia del 15 de novembre i va ser situada en un box, en què va estar esperant durant aquest temps sense arribar a ser atesa, ha explicat la família.





En un comunicat, l'hospital ha assenyalat que "el temps d'espera va ser superior al normal", i durant les hores que va estar a urgències caldria haver-li practicat una nova avaluació mèdica per comprovar el seu estat.





La clínica explica que la pacient va ser atesa a les 15.25 hores i va ser classificada correctament en un nivell tres, que comporta la realització de múltiples exploracions i estabilitat fisiològica.





"Aquell dia, i en aquella franja horària, el servei estava en una situació de màxima afluència de pacients, i hi havia més amb el mateix nivell d'urgència", ha argumentat l'hospital, que revisarà el circuit intern que es va seguir perquè no es tornin a produir situacions com aquesta.





La família de la víctima ha criticat que l'anciana va estar "abandonada com un gos", esperant a ser atesa mentre la seva filla va preguntar diverses vegades quan passaria el metge.





Després del que ha passat, volen denunciar a l'hospital i ja s'han posat en contacte amb un advocat: "A on puguem arribar, arribarem. No servirà per a ella, però que serveixi per a altres", han assenyalat.





La Conselleria de Salut ha obert un expedient per estudiar el cas.