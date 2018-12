Prostitutes i independentistes fan fora a Valls del Raval

L'exprimer ministre francès i aspirant a l'Alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, ha sortit aquest dimarts escortat d'un acte al barri barceloní del Raval, que han obstaculitzat uns 50 manifestants de diversos col·lectius.





Valls ha intervingut davant els mitjans entre xiulets i crits dels manifestants a la plaça Salvador Seguí, i ha abandonat l'espai en acabar envoltat per partidaris i agents de la Guàrdia Urbana, que han fet un cordó per tallar el pas als manifestants per una dels estrets carrers del barri.





Valls ha advertit que no callaran i que no tenen por d'aquests "intolerants", en referència als manifestants, entre els quals hi havia prostitutes del barri, antifeixistes i independentistes, entre d'altres col·lectius.