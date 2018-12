L'Audiència cita Oriol Pujol el 10 de desembre pel seu possible ingrés a la presó per les ITV

La Secció 20 de l'Audiència de Barcelona ha citat per al dilluns 10 de desembre l'exdiputat de CiU al Parlament Oriol Pujol, la seva defensa i a la Fiscalia per a una vista sobre l'execució de la seva condemna pel cas ITV, ha informat aquest dimarts el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





En una providència, l'Audiència fixa aquesta vista "en nom d'esgotar el procés contradictori", després que la defensa demanés la suspensió de les penes de presó, de dos anys i mig, i la Fiscalia sol·licités el seu ingrés immediat en tractar d'una condemna per delictes vinculats amb la corrupció.





La vista està fixada per a les 10 hores, i aquest mateix dia, a les 11 hores, se celebrarà una vista en les mateixes condicions per a l'empresari Sergi Alsina, condemnat a una pena de dos anys de presó i una multa de 103.000 euros pels delictes de tràfic d'influències, delictes de suborn i suborn continuat i falsedat documental.





En aquestes vistes, les parts convocades al·legaran el que considerin oportú sobre si han d'ingressar o no a la presó abans que la magistrada Carmen Zabalegui, titular de la Secció 20, resolgui com a executar la condemna.





La Fiscalia especial contra la corrupció va demanar l'ingrés immediat de Pujol perquè va ser condemnat per delictes relacionats amb la corrupció política i econòmica, i lluitar contra la corrupció i el frau és una de les prioritats absolutes perquè és "una xacra per a la societat i un atac a l'estructura democràtica de qualsevol estat".





Es va oposar així a la petició de la defensa de Pujol, que va sol·licitar suspendre l'execució de la pena per al fill de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol acollint-se al benefici de la suspensió de la pena, que permet quan la persona no és un delinqüent habitual i les penes a les quals és condemnat, per separat, no són superiors a dos anys.