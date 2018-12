Gual (CaixaBank) explica el Pla Estratègic al comitè d'accionistes

El president de CaixaBank, Jordi Gual, i la directora corporativa d'Innovació i Transformació Digital, Mariona Vicens, s'han reunit amb els membres del comitè consultiu d'accionistes, als quals els han explicat el Pla Estratègic 2019-2021.





En 2018, s'han organitzat 17 trobades corporatives per tot el territori als quals han assistit prop de 900 accionistes.





S'han celebrat 24 sessions del Programa Aula de formació, en què s'ha instruït al voltant de 1.600 accionistes, un 38% més que el 2017, en temes com macroeconomia, fiscalitat i anàlisi tècnica de valors.





L'entitat ha indicat que ha llançat recentment el programa Webinars Aula, que ofereix seminaris de formació en línia per a accionistes, i que espera incrementar en 2019 els esdeveniments de formació financera del Programa Aula.





Gual ha defensat que els accionistes "representen una important font d'estabilitat per a l'entitat i és essencial compartir amb ells tant les fites aconseguides en els últims mesos com el nostre full de ruta per als següents anys".





Aquest òrgan està format per 17 accionistes minoristes que es reuneixen dos cops l'any com a mínim i, segons estableix la seva normativa, la permanència màxima dels membres és de tres anys.





Els integrants són seleccionats a partir de les candidatures rebudes i es tracta que reflecteixin la composició de la base accionarial: cada integrant ha de ser accionista de CaixaBank i posseir un mínim de 1.000 accions durant tota la seva participació.