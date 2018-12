Els Mossos d'Esquadra van arrestar dijous a Mataró (Barcelona) a cinc persones per presumptes delictes de pertinença a grup criminal, defraudació de fluid elèctric i contra la salut pública per tràfic de drogues per cultivar més de 4.000 plantes de marihuana.





En un comunicat aquest dimarts, la policia catalana ha informat que els agents van trobar 4.200 plantes --amb un valor de 100.000 euros-- i 900 euros en metàl·lic en dues cases d'una urbanització de Mataró, en què la defraudació de fluid elèctric va ascendir a 60.000 euros.





La investigació va començar al setembre i quan van tenir indicis suficients el Jutjat d'Instrucció 4 de la localitat va autoritzar l'entrada dijous en els domicilis en els quals van trobar les plantes distribuïdes per les habitacions, a més de material per al cultiu i uns 'walkie-talkies' que els sospitosos feien servir per comunicar-se mentre vigilaven les plantacions.





En l'operació va participar el Grup Especial d'Intervenció (GEI) dels Mossos i en els domicilis també van trobar dos gossos de raça perillosa i un home i una dona, que van ser els dos primers detinguts.





Dos homes i una dona van ser arrestats prop de les cases i la investigació ha determinat que un dels homes, el de més edat, era el presumpte encarregat de les plantacions i la resta realitzava tasques de manteniment i vigilància.





Dos detinguts van quedar en llibertat a l'espera de ser citats pel jutge i la resta va passar a disposició judicial dissabte i va quedar en llibertat amb càrrecs.