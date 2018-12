La direcció federal del PSOE recula i diu ara que no demanarà la dimissió de Susana Díaz

Els resultats de les eleccions andaluses, que han resultat en un gran patacada per Susana Díaz i per al PSOE, que perd la seva major graner de vots, estan removent els fonaments dels socialistes a tot Espanya.





I amb la vergonyosa defenestració de Pedro Sánchez encara a la retina, la direcció federal del PSOE vol evitar un enfrontament amb l'encara presidenta d'Andalusia. Si més no, evitar un enfrontament obert.





El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha rectificat les seves paraules del passat dilluns 3 de desembre i sosté ara que la direcció federal del partit no demanarà la dimissió de Susana Díaz ni tan sols si fracassa en el seu intent de mantenir el Govern a Andalusia .





En roda de premsa a la seu del partit a Ferraz, on està reunida l'Executiva Federal per analitzar els resultats del 2-D, ha sostingut que quan dilluns va parlar de la necessitat de "regeneració" al PSOE d'Andalusia no li estava ensenyant cap porta de sortida a Díaz.





Dilluns, i des de la mateixa sala de premsa, Ábalos va parlar en repetides ocasions de la necessària "regeneració" del partit a Andalusia i va admetre que una eventual dimissió de Susana Díaz "forma part de la seva responsabilitat".









"El nostre paper està sempre subordinat a l'èxit del nostre projecte polític i sempre estem a disposició de l'organització que, amb generositat, sempre ens ha atorgat la confiança. Crec que els companys d'Andalusia són prou responsables i intel·ligents per dur endavant el seu procés i aportar el millor de si mateixos ", ha assenyalat, en unes paraules interpretades com una invitació a Díaz a fer un pas enrere i deixar pas a la renovació del partit a Andalusia.









Després de la negativa de Díaz a anar-se'n després d'haver guanyat les eleccions - "es regenera el que està degenerat", ha dit la presidenta- aquest dimarts Ábalos ha sostingut que "en cap moment" ell va deixar anar la possibilitat que la direcció federal li anés a demanar la dimissió a Díaz si perd la Junta, i molt menys que es plantegi prendre el control de l'organització a Andalusia a través d'una gestora. "Ni és convenient, ni necessari ni justificat, no és l'estil el 39 Congrés" del PSOE que va triar a l'actual direcció del partit després de les primàries que Sánchez va guanyar a Díaz, ha argumentat.









En realitat, dins de la pròpia Executiva de Sánchez hi ha membres que no creuen que s'haja d'exigir a Díaz la seva dimissió quan ha estat la candidata més votada el 2-D. La representant del PSC, Núria Marín, el va verbalitzar a l'entrada de la reunió. "El partit ha d'estar fort i unit. Més que parlar de dimissions hem de parlar de tirar del projecte del partit cap a endavant perquè Espanya ens necessita", ha assenyalat.





A la cúpula de l'organització es reconeix que en aquest moment, a pocs mesos de que arrenqui la campanya de les municipals, autonòmiques i europees de maig, al PSOE no li interessa obrir un nou front intern que torni a mostrar les dues ànimes del partit i reobri les ferides dels turbulents anys de 2016 i 2017.





¿CONGRÉS DEL PSOE-A?





Però el secretari d'Organització tampoc ha aclarit si, en cas que Díaz no retingui el Govern, hauria de convocar-se passats els comicis de maig un Congrés del PSOE-A per triar una nova direcció. En un altre moment de la roda, ha assenyalat que Díaz té "la suficient experiència" i coneixement de l'organització com per a "gestionar els temps de resposta del partit".





En qualsevol cas, el que menys li preocupa la cúpula del PSOE en aquest moment és "la qüestió interna", segons Ábalos. Si bé al mateix temps ha apuntat que "entendre el missatge dels electors equival a la renovació del discurs i de la pròpia organització". "L'immobilisme és el contrari del que estic plantejant", ha advertit.





El 'número tres' del partit ha reconegut que la "propaganda" que la drets dels ciutadans a ha fet sobre la gestió de la qüestió catalana ha pogut tenir una incidència en el resultat del 2-D, però al seu parer aquest element no ha estat " decisiu ".





VOX I ELS INDEPENDENTISTES





Al PSOE el que li preocupa del resultat a Andalusia és la desmobilització del seu electorat i l'existència d'una "amenaça certa" per a la qualitat democràtica que ha atribuït a "l'interès de les dretes" de PP i Ciutadans de "generar un front antisocialista" aliant-se amb la ultradreta de Vox.





Ábalos ha advertit a PP i Ciutadans que Vox no respecta "valors constitucionals" com la igualtat entre homes i dones o el respecte a certes minories, igual que els independentistes no respecten altre valor constitucional, el de la integritat territorial.





No obstant això, el secretari d'Organització ha pretès establir una diferència entre comptar amb els vots dels independentistes per remoure del poder a un PP corrupte o per tirar endavant uns pressupostos generals de l'Estat com els que vol aprovar Sánchez que "negociar" amb Vox 1 investidura a Andalusia.





En qualsevol cas, ha afirmat que ell creu que els independentistes "van contra l'esperit constitucional perquè neguen la unitat territorial d'Espanya". "Però quan algú qüestiona la dignitat de les persones, incita l'enfrontament entre persones en funció de la seva condició social, del seu color, la seva raça, s'aparten de l'esperit constitucional", ha argumentat, en relació a Vox.





I ha insistit que, a diferència del que farien PP i Ciutadans negociant una investidura amb Vox a Andalusia, el PSOE no té cap associació amb els independentistes, tot i que apel·len a ells per aprovar els Pressupostos.





Ábalos també ha alertat del risc que PP i Ciutadans no aconsegueixin "moderar" a Vox, sinó que sigui aquesta força la que els radicalitzi.