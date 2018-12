El còmic Toni Albà ha fet una crida a través de les xarxes socials a emular el moviment dels

"gilet jaunes" (armilles grogues, en francès) del país veí i sembrar el caos a Barcelona els propers 20 i 21 de desembre.





Amb motiu de la celebració d'un Consell de Ministres a la capital catalana, l'independentisme més violent s'està organitzant per col·lapsar les principals vies de la ciutat i provocar aldarulls de forma organitzada.









La proposta d'Albà, que ha estat compartida més de 3.000 cops a Twitter, s'ha derivat a Telegram, on un grup ha demanat realitzar una "aturada de país" amb l'objectiu de tallar tant les Rondes com les autopistes catalanes.





A més, demanen ocupar la Diagonal, l'Aeroport del Prat, l'estació de Sants, l'AVE a Girona i els Ports de Barcelona i Tarragona. Aquestes manifestacions violentes recorden algunes accions del CDR, com l'"aturada de país" que va tenir lloc fa un any i que va impedir, per exemple, que sortissin trens des de l'estació de Sants.