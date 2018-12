El president del PP-A i candidat a la Presidència de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestat aquest dimarts, en relació amb la possibilitat que Vox tingués conselleries en un Govern del PP-A a Andalusia, que "això forma part d'una negociació que no s'ha produït".





En declaracions a La Sexta, Moreno, preguntat sobre si estaria disposat a donar conselleries a Vox si se les reclama, ha indicat que això és part d'una negociació que encara no s'ha produït i ha afegit que ha escoltat que Vox no té l'objectiu d'entrar al Govern andalús "perquè no creu en l'autonomia".





"Això és el que he sentit i no he tingut ocasió de parlar amb els seus responsables i, per tant, no ho sé", ha indicat Moreno, que ha assenyalat que les negociacions "són negociacions i sempre es parteix des d'una posició oberta, flexible i des d'un punt de vista possibilista, perquè és l'única manera d'arribar a acords".





A partir d'aquí, segons ha afegit, hi haurà coses en les que estiguin d'acord i altres en què estiguin en desacord. Ha insistit que l'important és que hi ha voluntat de diàleg per part del PP-A i que la pregunta és si hi ha voluntat de diàleg i acord per part de Ciutadans i Vox. "Crec que hi ha voluntat de diàleg i ara el que hem de veure és si hi ha voluntat d'acord", ha apuntat.





Moreno ha manifestat que té intenció de parlar en la tarda d'aquest dimarts amb el candidat de Vox a la Presidència de la Junta, Francisco Serrano.





Així mateix, ha manifestat que l'actual presidenta de la Junta en funcions, Susana Díaz, ha d'assumir "amb dignitat que el seu temps ha acabat" i que comença "una nova etapa a Andalusia" i que si la lidera el PP-A ho farà "amb enorme honestedat, responsabilitat i serenitat".





Per al dirigent del PP-A, "ningú es pot permetre el luxe" que hi hagi bloqueig per a la constitució del nou Govern andalús i s'hagin de repetir eleccions.