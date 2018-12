Spotify ha anunciat les cançons, artistes i playlists més escoltades de 2018 a la plataforma de música en streaming. Així, els usuaris han tornat a fer pujar a Drake, l'artista més escoltat de 2015 i 2016, que ha aconseguit de nou el primer lloc aquest any.





MÉS INFORMACIÓ Rosalía conquista els Grammy

Amb 8.200 milions d'streams només el 2018, el raper canadenc és l'artista més escoltat a Spotify de tots els temps. A més, Scorpion i God's Plan són, respectivament, l'àlbum i la cançó més escoltats de 2018.





Després Drake, Post Malone, XXXTENTACION, J Balvin i Ed Sheeran (que va ser l'artista més escoltat de 2017) acaben per completar el Top 5 dels artistes més escoltats a tot el món en l'any que ara ja gairebé acaba.





A més, els més de 48 milions d'oients mensuals de Ariana Grande, l'han situat com l'artista femenina més escoltada, seguint els passos de la tres vegades guanyadora Rihanna. Ariana Grande ha anat llançant importants hits al llarg de l'any, incloent el seu quart àlbum Sweetener i el seu últim single Thank u, next, que ha obtingut més de 210 milions d'streams.





ESPANYA





En el cas d'Espanya, Ozuna és l'artista més escoltat a 2018, seguit de Bad Bunny i J Balvin. En el top ten dels més escoltats, destaca també l'empremta deixada pel fenomen Operación Triunfo amb Aitana situada en el lloc número 10.





Aitana lidera, a més, la llista de les artistes femenines més escoltades a Espanya, en un llistat en el qual també trobem a la seva companya de l'acadèmia d'OT Ana Guerra.





Rosalía, l'artista revelació de la temporada, es col·loca en el lloc número 6 del top d'artistes femenines a Espanya, impulsada per l'èxit de singles com Malamente i el llançament del seu segon àlbum El Mal Querer.





Pel que fa a cançons i àlbums, Sin Pijama de Becky G i Natti Natasha és la cançó que més hem escoltat aquest any; i Aura de Ozuna l'àlbum que acumula més streams a nivell nacional.





El hip-hop continua dominant els charts de Spotify en 2018, però la música llatina ha continuat experimentant un increïble creixement. A més, aquest any, tres artistes llatins, J Balvin, Ozuna i Bad Bunny, s'han col·locat en el top 10 dels artistes més escoltats a nivell mundial, mentre que l'any passat Daddy Yankee era l'únic hispanoparlant que aconseguia entrar en aquesta top list.