Ofensa d'Ada Colau contra les víctimes de La Rambla. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat aquest dimarts que La Rambla recordarà l'atemptat del 17 d'agost de l'any passat amb un memorial format pel dibuix 'Barcelona' de l'artista Frederic Amat i per la frase escollida entre els escrits que es van dipositar a la via: 'Que la pau et cobreixi, oh ciutat de la pau', escrita originalment en àrab.





El memorial amb el dibuix, la frase i la data i hora de l'atemptat s'instal·larà a pocs metres del mosaic de Joan Miró, on es va aturar la furgoneta de l'atemptat, previsiblement de cara a la primavera que ve, ha detallat la primera edil en roda de premsa.





Colau ho ha explicat al costat de Amat; al comissionat de Programes de Memòria, Ricard Vinyes; l'assessor de la Unitat Atenció i Valoració Afectats per Terrorisme (Uavat) Robert Manrique i al director de la Fundació Joan Miró, Marko Daniel, en un acte al qual també ha assistit el pare d'un dels nens que van morir en l'atemptat, Javier Martínez.





El memorial consistirà en una placa de bronze d'uns 12 metres de llarg per 20 centímetres d'ample que es col·locarà seguint el curs de La Rambla --en vertical, i no en perpendicular a la via-- i en la qual es podrà llegir la frase en àrab --com va ser escrit--, en català, castellà i anglès, i la data i el dibuix policromat.





L'alcaldessa ha destacat que la seva intenció és recordar a les víctimes amb una intervenció que s'integri a La Rambla i potenciï els valors de pau, convivència i cultura que el mosaic de Miró expressa, sense modificar l'obra de l'artista --que es restaurarà i netejarà més endavant--, però sí en el paviment proper, a uns deu metres del mosaic.





Han promogut aquest memorial partint de la base de l'austeritat formal i de la seva integració de forma harmònica en el conjunt de La Rambla, sense que es convertís en un element protagonista de la via, amb l'objectiu de respectar la història i riquesa del passeig a al llarg de segles i evitar la jerarquització d'esdeveniments.





FRASE ESCOLLIDA PER AFECTATS





Vinyes ha explicat que volien que les víctimes i familiars participaran del procés de selecció de la frase i que, a petició de la Uavat, van seleccionar deu documents dins dels més de 5.000 dipositats a La Rambla després de l'atemptat, mitjançant una comissió i amb Barcelona Ciutat literària, d'entre els quals afectats contactats per la Uavat van escollir la definitiva.





L'assessor de la Uavat ha celebrat que l'Ajuntament no ha volgut imposar les seves opinions sinó col·laborar i corregir errors que s'havien produït en el passat, i ha explicat que la trobada d'afectats per escollir la frase definitiva va ser per a molts un moment de catarsi en el qual es van discutir i van compartir opinions: "Semblava Eurovisió" comptant vots.





Javier Martínez, que va participar en el procés per triar la frase del memorial, ha agraït el suport de l'alcaldessa i de la Uavat, i ha destacat: "No ho fan per mi, sinó per tots nosaltres, perquè podríem haver estat qualsevol de nosaltres "qui hagin estat passejant aquesta tarda per La Rambla, com el seu fill.





L'artista ha destacat l'honor que representa per a ell que la seva cal·ligrafia hagi estat escollida per recordar l'atemptat, i ha explicat que es va quedar gelat quan va veure que persones l'exhibien després de l'atac, perquè la va dissenyar de manera íntima per als seus amics i es va fer viral, i que va lliurar aquesta grafia a l'alcaldessa i l'Arxiu Municipal: "Des del primer dia mai la vaig sentir meva, és de la ciutat".





El director de la Fundació Joan Miró ha recordat que, amb el mosaic, l'artista volia donar la benvinguda a les persones que arribaven a Barcelona per mar en una avinguda que era punt de trobada i de confluència, i ha apostat per "recuperar Miró per a la ciutat i per a tots com a símbol de pau i de vida".





LOCALITZACIÓ DE FERITS





Preguntat pels mitjans, Manrique ha explicat que tenen coneixement que hi va haver 29 ferits físics a Alcanar --on va explotar el xalet en el qual els terroristes preparaven el atac--, 128 a La Rambla, tres a l'atemptat i assassinat de Pau Pérez per usar el seu vehicle, i 12 a Cambrils, i ha dit que desconeixen quants afectats psicològicament pot haver-hi.





Ha ressaltat que estan localitzant a testimonis presencials i que alguns han rebut denegacions de la consideració de víctimes o se'ls ha requerit aportar proves que veu ridícules --com el tiquet del supermercat per demostrar que s'estava al lloc-- i ha criticat: "Totes les víctimes tenen uns drets, i qui els ha d'informar d'aquests drets no ho està fent".