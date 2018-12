El Sindicat d'Infermeria (Satse) ha dirigit un escrit al Ministeri de Sanitat i els consellers de salut de les comunitats autònomes demanant-los el seu suport per arribar a les 500.000 signatures que necessiten perquè el Congrés debati la iniciativa legislativa popular (ILP) de la Llei de ràtios infermeres.





Aquesta norma evitarà la situació actual en què els pacients que té a càrrec una infermera són més del doble del que els organismes nacionals i internacionals consideren adequat per a una atenció segura i de qualitat, i en els hospitals hi ha una mitjana d'entre 15 i 16 pacients a càrrec de cada professional, davant els sis o vuit indicats, ha explicat en un comunicat aquest dimarts.





També ha fet arribar la carta als gerents de serveis autonòmics de salut, directors generals de Recursos Humans de les conselleries, delegats provincials de Sanitat i directors gerents d'hospitals i àrees sanitàries.





En la missiva, el sindicat recorda que està demostrat que en unitats de cures crítiques, el risc de mort s'incrementa fins a 3,5 vegades quan una infermera atén més de 2,5 pacients.





Per cada pacient que s'incrementa per infermera en les unitats pediàtriques no quirúrgiques, augmenta la probabilitat de reingrés a 1,11 vegades, ha alertat Satse, que ha afegit que segons el mateix estudi, el sistema sanitari necessita 130.000 infermeres i prop de 5.000 llevadores .