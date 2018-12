El Consell de Ministres aprovarà el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2019 en el mes de gener i el remetrà al Congrés, ha anunciat aquest dimarts el president del Govern, Pedro Sánchez.





En una entrevista a Telecinco, Sánchez ha confirmat que, malgrat la debacle dels socialistes en les eleccions andaluses, el seu Govern segueix determinat a continuar el full de ruta que es va fixar després de la moció de censura.





¿QUÈ HI DARRERE AQUEST CANVI DE GUIÓ?





Sánchez ha passat en 24 hores de donar-se un any de termini per presentar els pressupostos a anunciar que aquests es portarien al Congrés de forma immediata. Després d'aquest cop de volant del president del Govern estan els resultats de les eleccions andaluses, que encara estan sent digerits per les adreces dels partits polítics nacionals.





D'una banda, Sánchez pot presentar en aquest moment els pressupostos per pressionar amb el fantasma de Vox a ERC i PDeCat, dels quals depèn que els comptes públics tirin endavant.





Encara que el president del Govern central, si finalment no surten aprovades els seus comptes, podria defensar que va intentar fins a l'últim minut entendre's amb l'independentisme pel ben del conjunt del país i anunciar que no té més opcions que avançar les generals.





Així, es compliria aquell "superdiumenge" del que va parlar Ábalos el passat 19 de novembre i que a tot moment ha estat una opció contemplada per l'Executiu.