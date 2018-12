L'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dimarts la proposta de reforma de l'antiga presó Model, que conserva íntegrament la seva estructura i preveu convertir cinc dels seus sis galeries en passatges oberts, mentre que la quarta galeria es mantindrà en la seva totalitat per acollir l'Espai Memorial.





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha explicat que el centre del panòptic també es conservarà i actuarà com a plaça oberta que connectarà totes les galeries, que acolliran usos com un institut-escola, una guarderia, habitatge públic i un espai per a joves, entre altres.





En aquest sentit, en funció dels usos que s'acabi donant a cada braç s'optarà, o bé per mantenir les costelles o arcs de l'estructura, per conservar els murs interiors, o per mantenir la coberta: "Volem passar d'un espai trist i dolorós, símbol de repressió, a un espai obert, ple de vida i de gent".





També es mantindrà l'edifici de l'administració, on s'ha planificat una residència d'avis, i l'edifici de tallers, en què s'ha projectat construir habitatge públic, i el projecte contempla un poliesportiu i parc urbà d'uns 14.000 metres quadrats.





L'estratègia del govern municipal s crear un parc obert que connecti els diferents equipaments amb zones comuns per descansar i de passeig, i que podran tenir diferents usos com horts urbans, mercats de pagès i espais esportius: "Es guanyarà prop de 20.000 metres quadrats de espai públic", ha insistit Colau.





En total, el projecte dibuixa set equipaments: un institut-escola, una guarderia, una residència per a gent gran, un espai per a joves, un espai d'economia social i solidària, un poliesportiu semisoterrat i un Espai Memòria, que comptarà amb una inversió municipal de 47.600.000 d'euros.





CAP FORÇA DE L'OPOSICIÓ COMPRA EL PROJECTE





Tots els grups de l'oposició han criticat tant la forma com el fons del projecte de reconversió de la presó.





La regidora d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Trini Capdevila, ha demanat aquest dimarts al Govern d'Ada Colau incloure un equipament de salut mental en el projecte de reforma de l'antiga presó Model i "complir el compromís" al qual es va arribar amb els veïns de la zona.





La regidora del PDeCAT a Barcelona Francina Vila ha explicat que el seu grup ha d'estudiar la proposta de refroma de l'antiga presó Model que ha presentat aquest dimarts l'alcaldessa, Ada Colau, encara que ha dit que, pel que coneixen, es tracta d'un projecte "confús" en què no queda clar què i com es preserva i què és el que s'enderrocarà.





També el PSC ha assenyalat que falten equipaments bàsics en el projecte. El regidor del PSC a Barcelona, Daniel Mòdol, ha assegurat que la proposta d'Ada Colau per a la reforma de l'antiga presó Model renúncia a equipaments clau per al barri i ha criticat que és una "nyap" urbanística.





Per la seva banda, la líder de Cs a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, ha assegurat aquest dimarts que la proposta de reforma de l'antiga presó Model del Govern d'Ada Colau arriba "malament i tard", i ha criticat el seu fracàs en matèria d'habitatge. En aquesta crítica ha coindicido amb Alberto Fernández (PP), que ha retret a l'alcaldessa que les obres no comencin fins a l'any 2021.