Escorpins en una ampolla

Francesc de Carreras ve repetint, a qui li vulgui escoltar, que el catalanisme és un terme que s'ha de reservar al 'nacionalisme identitari', atès que l'hi va apropiar llargs anys en exclusivitat. Que s'ho quedin ells. Certament, hi ha vocables que poden sonar bé però res més; avui estan desproveïts de contingut clar. Així mateix hi ha frases fetes que es repeteixen sense parar i que traspuen confusió i toxicitat, tenim com a exemple el procés.





El diplomàtic Juan-Claudio de Ramón (avui, primer secretari de l'Ambaixada d'Espanya a Itàlia) s'ha ocupat d'aquest assumpte en el seu Diccionario de lugares comunes sobre Cataluña (Deusto). Per a ell, cal proclamar, sense ofenses ni reverències, que la idea separatista no se sosté, que no són acceptables les multes lingüístiques, ni ho és una escola monolingüe (el suposat èxit de la immersió lingüística és una mentida), cal denunciar també l'escarni odiós cap a l'espanyol. No és de rebut tampoc 'blindar competències' i evitar que els tribunals es pronunciïn sobre demandes de ciutadans catalans.





Juan-Claudio de Ramón reitera que el federalisme no admet àrees d'excepció jurídica. No es necessita més autogovern, com sovint es repeteix, es necessita que sigui millor; això és cabdal.

El diàleg requereix guardar el marc de la llei, i establir els subjectes que van a dialogar. Situa De Ramón tres nivells: entre catalans; entre catalans i la resta d'espanyols; entre el govern central i els autonòmics.





Com a partidari d'una nació cívica de ciutadans lliures i iguals, entén que un nacionalisme no es combat amb un altre. Aquests necessiten sempre un enemic per a funcionar.





Hi ha aquí un problema seriós que no es resol xiulant o mirant cap al sostre. Les elits madrilenyes -diu De Ramon- van usant sistemàticament l'afalac i el suborn amb unes elits nacionalistes que mai van tenir el bé de l'Estat entre les seves preocupacions, sinó que el seu objectiu últim és desmantellar-lo. Els que insisteixen en la plurinacionalitat d'Espanya la rebutgen a Catalunya; l'única manera de ser català seria ser nacionalista català. Neguen així la possibilitat de sentir-se a gust amb qualsevol de les mil espanyolitats possibles. Al capdavall, ficar nacions 'polítiques' en un mateix Estat seria com "ficar escorpins en una ampolla: garantia de baralla i autodestrucció".