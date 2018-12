Tanca un col·legi en aparèixer un cadàver al pati

El col·legi públic Pedro Velarde de Maliaño, al municipi de Camargo (Cantàbria), roman tancat des de primera hora d'aquest dimecres després d'aparèixer un cadàver d'un home al pati del centre, que està acordonat.





El mort és un home de 54 anys, veí de Camargo, i aliè tant al centre educatiu com als serveis municipals.





Per aquest motiu, els escolars no han pogut entrar al col·legi, on sí hi ha el personal docent, que ha avisat els pares, a través d'una aplicació mòbil, de quan poden tornar els seus fills.





Segons ha precisat la Guàrdia Civil, personal del centre va trobar el cadàver cap a les 7.30 hores d'aquest matí al pati de l'escola.





Al costat del mort hi havia una escala, de la qual podria haver caigut, de manera que la mort accidental sembla la causa de la mort, que haurà de confirmar l'autòpsia.