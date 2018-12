L'Espanyol salva la seva classificació a vuitens davant del Cadis

El RCD Espanyol va remuntar a Cadis (1-0) per superar els setzens de la Copa del Rei gràcies a un gol d'Hernán Pérez a 15 minuts per al final, impedint la sorpresa de l'equip de Segona Divisió.





El conjunt de Rubi tenia la necessitat de guanyar i ho va complir. Tot i el bon partit de David Gil, el porter dels andalusos, l'Espanyol va saber ser constant per acabar trobant el premi. Ho va intentar Piatti, Borja Iglesias, però sobretot Leonardo Carrilho Baptistão, que va fallar la més clara per als locals. El Cadis, per la seva banda, va accelerar després del gol dels periquitos.





Així es va arribar al minut 90, amb algun empenta del Cadis, recolzat en Àlex Fernández per les contres, però sense l'efectivitat del gol. El va trobar Aketxe en el descompte, però el seu gol va ser anul·lat per fora de joc. L'Espanyol es va mantenir molt seriós i es va redimir de la seva última ensopegada Lliga (3-0) en un bon final de partit. Els grocs posen fi així a sis victòries consecutives després de la seva eliminació copera.