Cau una xarxa que introduïa persones a Espanya fent veure que eren menors no acompanyats

La Policia Nacional ha detingut 37 presumptes membres d'una xarxa dedicada a introduir ciutadans vietnamites a Espanya i que va traficar amb 730 persones que eren explotades en centres de manicura, ha informat aquest dimecres el cos policial en un comunicat.





L'organització tenia la seva infraestructura principal a Barcelona i el mètode per introduir els migrants era l'ús fraudulent dels procediments de protecció internacional i de Menors estrangers no acompanyats (Mena) iniciats en llocs fronterers com els aeroports de Madrid i Barcelona.





La xarxa cobrava per persona traficada uns 18.000 euros, aconseguint, segons calculen els investigadors, una xifra de negoci superior als 13 milions d'euros des de gener de 2018, i per abonar-los, els afectats pagaven en efectiu, amb feina no remunerada o amb cessió de terra i propietats al país d'origen.





En l'operació s'han dut a terme més d'un centenar d'inspeccions en centres de manicura de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Sevilla, Granada, Múrcia, Almeria, Cadis, Màlaga, Madrid, València, Sant Sebastià, Lleó, Huelva i Còrdova.





UN FUNCIONARI ARRESTAT





Entre els arrestats destaca un funcionari de l'Oficina Única d'Estrangers de Huelva, qui aportava els documents necessaris per a justificar els requisits exigits per obtenir fraudulentament una autorització de residència i treball per arrelament social.





La investigació va començar a principis d'aquest any, després de l'augment de sol·licitants de Protecció Internacional i del protocol per Mena en els aeroports de Madrid i Barcelona, que mai continuaven amb l'expedient administratiu sinó que l'únic que buscaven era facilitar el seu accés a territori Schengen .





Viatjaven des de Vietnam cap a diferents països de Sud-amèrica, des d'on volaven de retorn per realitzar un trànsit fictici a Espanya i, un cop a l'aeroport, sol·licitaven Protecció Internacional o al·legaven ser menors no acompanyats.





Els detinguts donaven un "tracte humiliant" a les víctimes per les condicions del seu allotjament i treball en els habitatges de l'organització: Els tancaven en pisos, a vegades en zulos, i els sotmetien a jornades laborals de 12 hores i sense llibertat de moviment.