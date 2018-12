Fica una nena de quatre anys en una banyera d'aigua bullint

La Secció 22 de l'Audiència de Barcelona ha condemnat a dos anys de presó un home per ficar la filla de la seva parella, de quatre anys, en una banyera d'aigua bullint el 19 d'agost de 2013 a Terrassa.





L'acusat va reconèixer els fets i va aconseguir un acord amb la Fiscalia i l'acusació particular amb el que no es va celebrar el judici, i en la sentència s'han tingut en compte els atenuants de reparació del dany i dilacions indegudes.





Segons la sentència, els fets provats són de conformitat amb les parts, Luis Antonio AN., Convivia amb la mare de la víctima l'estiu de 2013 i tots dos estaven a càrrec de la menor, nascuda al novembre de 2008.





El dia dels fets, l'acusat estava amb la menor al domicili familiar i, amb "ànim de menyscabar la seva integritat física", la va ficar a la banyera amb aigua bullint.





L'agressió li va causar lesions consistents en cremades tipus escaldada de segon i tercer grau al 18% de la superfície corporal, el que va obligar a ingressar-la en la UCI durant 30 dies, i ha realitzar-li intervencions quirúrgiques.





El tribunal el condemna per un delicte de lesions i, a més dels dos anys de presó, li imposa la prohibició d'aproximar-se a la menor durant set anys, ja indemnitzar-la amb 50.000 euros.





L'Audiència decidirà ara si s'acorda la suspensió de la pena de presó, tal com ha sol·licitat la defensa de l'acusat, després que la Fiscalia no s'oposi a que se suspengui per un període de cinc anys condicionada al fet que no delinqueixi i faci un programa formatiu.