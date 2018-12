L'onzena edició del programa internacional de debats 'Diversity talks' de CaixaBank ha reunit Padrinàs inversores dels sectors Stem --sigles en anglès de Ciències, Tecnologia, Enginyeria i matemàtiques-- a Londres (Regne Unit).





En un comunicat aquest dimecres, l'entitat financera ha detallat que aquesta jornada ha debatut sobre la diversitat i la presència de 'business angels' femenines en empreses dels sectors de la tecnologia i la ciència.





Hi han participat la doctora en física i la fundadora i directora de l'Oxford Martin Institute of Nanoscience for Medicine, Sonia Contera; la fundadora de l'empresa emergent Acurable, Esther Rodríguez-Villegas





La jornada ha estat moderada per la presidenta i consellera delegada de Grup AIA, Regina Llopis, qui també és presidenta i cofundadora associada de WA4STEAM.





CaixaBank va llançar a l'octubre de 2017 el programa 'Diversity Talks' amb l'objectiu de "fomentar la reflexió sobre diversitat i gestió empresarial".





L'entitat financera ha celebrat altres sessions a Istanbul, Varsòvia, Dubai, Johannesburg, Milà, Nova York, Casablanca, Xangai, Lima i Singapur.