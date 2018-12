L'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) s'ha mostrat en contra que es realitzi trasplantament d'úter a les dones que no tenen aquest òrgan reproductor femení i per tant no poden tenir fills, donats els "enormes qüestionaments ètics i riscos" que implica aquesta tècnica tant per a la receptora com per al seu nadó.





La directora de l'ONT, Beatriz Domínguez-Gil, ha valorat el naixement al Brasil del primer nadó del món a través d'un trasplantament d'úter de donant morta. Malgrat que el considera "un important avanç des del punt de vista tècnic", valora més els seus "enormes qüestionaments ètics".





"En trasplantament d'òrgans com cor, ronyó o pulmó ha un risc quirúrgic, i també un risc associat a la necessitat de prendre una teràpia immunosupressora de per vida que té una sèrie d'efectes secundaris. No obstant això, compensen amb el benefici que s'obté : una millora de la supervivència i de qualitat de vida. Aquests pacients no tenen una altra opció per seguir vivint o estan abocats al tractament amb diàlisi. Aquí el balanç risc-benefici és clarament favorable", explica la directora de l'ONT que, però , no s'observa el mateix en el cas de trasplantament d'úter.





Domínguez-Gil defensa que "no és una intervenció que salvi la vida, és qüestionable si millora la qualitat de vida i, a més, la seva probabilitat d'èxit és reduïda". "Està destinat al fet que culmini amb èxit el desig de ser mare, la qual cosa és lloable i respectable, però per culminar aquest anhel s'exposen a dues intervencions QUIRUGICAS (el de l'implant d'úter i, posteriorment, la seva retirada si l'embaràs és reeixit) i a una immunosupressió que la mare, pel seu estat de salut, no necessitaria ", justifica.





A més, recorda que el fetus "neix exposat als efectes secundaris dels fàrmacs immunosupressors, el que podria tenir un impacte negatiu en el desenvolupament del nadó". A la vista d'aquestes circumstàncies, resumeix que es tracta d'un procediment en què "la mare i el nadó assumeixen uns riscos per obtenir un benefici (culminació del desig de ser mare) que es podria aconseguir d'altres formes que no comporten aquests riscos". "En aquest cas, el balanç risc-benefici no és en absolut favorable a aquest tipus d'intervenció", afirma.





Sobre si la seva valoració canvia si el trasplantament d'úter es realitza amb una donant morta o viva, Domínguez-Gil assenyala que en el cas de donant viu "s'afegeixen els riscos per a la donant". "En mortes, aquests riscos desapareixen, però no resol la resta de qüestionaments ètics associats, així com els enormes riscos per a la mare i el fetus", afegeix.





MAI S'HA FET A ESPANYA





La directora de l'ONT, que qualifica aquest tipus d'intervenció com a "molt qüestionable a dia d'avui", afirma que a Espanya "mai" s'ha realitzat un procediment similar, tot i que reconeix que "hi ha hagut equips que han expressat el seu desig de posar en marxa un programa d'aquestes característiques, però sense una petició oficial".





De produir-se, relata que hauria de cursar-se com un "procediment experimental" que requereix passar per una sèrie de fases "molt estrictes". La primera, que l'equip investigador responsable de l'operació compti amb un protocol que hagi estat valorat favorablement pel Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica i el Comitè d'Ètica Assistencial del seu corresponent centre. A més, hauria de comptar amb l'autorització de la seva comunitat autònoma, i l'aprovació de la Comissió de Trasplantaments del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS).





"Evidentment, en totes aquestes fases els dilemes ètics que planteja aquest tipus de trasplantament es posarien a sobre de la taula. Si hi ha una petició, es valoraria com qualsevol procediment experimental", avança Domínguez-Gil, qui puntualitza que, "en principi", la posició de l'ONT seria "molt desfavorable". "Hi ha pocs dubtes sobre això", afegeix.





En una hipotètica situació, la directora de l'ONT considera que aquesta intervenció no hauria de cobrir-se amb fons públics. "No estem parlant d'un procediment que salvi la vida o millori la qualitat de vida, com en altres de caràcter experimental. En aquest cas, estem parlant d'un procediment arriscat perquè una dona pugui ser mare, quan hi ha opcions alternatives. És difícil justificar-ho èticament i també que s'utilitzin recursos sanitaris públics", conclou.