El líder dels 'Miguelianos': "Sóc un defensor de la dignitat de la dona"

El líder dels 'Miguelianos', Feliciano Miguel Rosendo, ha sortit aquest dimecres de la presó de Teixeiro (la Corunya) després que l'Audiència Provincial de Pontevedra hagi decretat la seva llibertat provisional a l'espera de la sentència.





Rosendo, que el pròxim 11 de desembre hauria complert quatre anys de presó provisional, ha sostingut que defensa "la família" i "l'Església", i que "és i serà sempre" un "defensor de la dignitat de la dona".





En unes breus paraules dirigides des del cotxe en què li han anat a recollir els seus cercles pròxims, el fundador de l'Ordre i Mandat de Sant Miquel Arcàngel ha asseverat que no li han "robat la fe".





"Vull donar-li les gràcies a les magistrades pel valor que han tingut", ha manifestat, per afegir que "almenys" van a "estudiar" la seva causa.





Rosendo ha assegurat abans d'abandonar les instal·lacions penitenciàries de Teixeiro que no hi "odi ni rancor" i que va a "defensar la veritat" del que ha viscut.





"Ara vaig a gaudir de la meva família ia seguir resant a la nit ia seguir creient", ha traslladat, per aclarir que la seva "fe" és "humana".





Així mateix, el líder dels 'Miguelianos' ha afirmat que "en aquest país hi ha una gran necessitat" i que "hi ha molta gent que necessita la mà d'un amic". "Jo no vaig necessitar entrar a la presó per veure el patiment. He tingut la gràcia o la desgràcia de conèixer-lo i a fora", ha apuntat.