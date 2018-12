Els fumadors que s'emboliquen els seus propis cigarrets tenen menys probabilitats de deixar de fumar, segons un nou estudi realitzat per la University College London (UCL).





La investigació, publicada a 'BMJ Open' i finançada per Cancer Research UK, ha descobert que només el 15,9% dels fumadors que embolicaven seus propis cigarrets estaven motivats per deixar de fumar, en comparació amb el 20,3% dels que fumaven cigarrets de fàbrica.





L'estudi ha comprovat que la raó principal per la qual aquests fumadors no es plantegen tant deixar de fumar sembla ser el cost relativament barat d'aquests productes en comparació amb els cigarrets de fàbrica.





Si bé el consum mitjà diari de cigarrets per part dels usuaris de picadura va ser àmpliament comparable al dels fumadors de cigarrets de fàbrica, només van gastar al voltant de la meitat en fumar cada setmana (14,33 lliures davant 26,79 que els compren a paquets).





"Els fumadors es referència constantment el preu com un dels principals motius per a deixar de fumar. Amb els cigarrets d'embolicar, que ofereixen una alternativa de menor cost als cigarrets de fàbrica, els seus usuaris poden permetre seguir fumant i, per tant, tenen menys ganes de deixar de fumar", explica l'autora principal de l'estudi, la doctora Sarah Jackson, de l'Institut d'Epidemiologia i Atenció de la Salut de la UCL).





La investigació es va dur a terme durant un període de nou anys i mig, des de novembre de 2008 fins al març de 2018, utilitzant el Smoking Toolkit Study, un estudi mensual en curs sobre els hàbits de fumar a Anglaterra. Les dades van ser proporcionades per més de 38.000 adults anglesos que eren fumadors actuals o que havien deixat de fumar en el darrer any.





Més de la meitat (56,3%) dels fumadors enquestats van dir que fumaven exclusivament cigarrets de fàbrica, enfront d'un terç (36,6%) que fumaven exclusivament tabac de picadura.





"Això té implicacions importants per a la política de control del tabac, atès que una estratègia clau utilitzada pels governs de tot el món per reduir el consum de tabac és augmentar els impostos sobre aquest producte per augmentar el cost de fumar", adverteix la doctora .





Per la seva banda, Kruti Shrotri, experta en control de tabac de Cancer Research UK, afegeix: "Els cigarrets d'embolicar són molt més barats, de manera que no és sorprenent que els fumadors que els consumeixen estiguin menys motivats per deixar de fumar que els que fan servir cigarrets de fàbrica.





Per això, s'han augmentar els impostos sobre el tabac d'embolicar per igualar els seus preus als cigarrets de fàbrica per ajudar a motivar els fumadors a deixar de fumar, independentment del tipus de tabac que consumeixin".





En aquesta mateixa línia, Deborah Arnott, directora executiva de Smoking and Health (ASH), postil·la que "l'evidència és clara: l'accés a un tipus de tabac més barat fa que sigui menys probable que els fumadors deixin de fumar. I una de les principals raons per les quals els cigarrets fets a fàbrica són més cars són els impostos. l'augment significatiu d'aquests impostos per eliminar aquest diferencial seria beneficiós que desincentivar el consum de cigarrets i al mateix temps augmentar la recaptació".