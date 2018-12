Els Mossos d'Esquadra han actuat a Girona contra un grup de diverses desenes de persones que pretenien impedir un acte organitzat per la plataforma constitucionalistes Borbonia i que portava per títol "Units per la Constitució".





L'incident ha tingut lloc a la plaça U d'Octubre --anteriorment coneguda com a plaça de la Constitució--, on han acudit manifestants independentistes per contraprogramar i boicotejar l'acte constitucionalista aprovat per l'Ajuntament de Marta Madrenas (PDeCat).





Els Mossos d'Esquadra han detingut a una persona després de les càrregues. A més, quatre dels agents de la Brigada Mòbil (Brimo), que tractaven d'evitar l'entrada dels activistes a la plaça, han resultat ferits i un d'ells ha estat traslladat a l'hospital, han explicat fonts de la policia catalana.