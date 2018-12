L'expresident del Govern Mariano Rajoy ha assegurat aquest dijous que l'Espanya que va néixer el 1978 és "la millor" de la seva història i ha demanat mirar cap endavant, apostant per la convivència, la tolerància i la concòrdia.





Rajoy tornarà aquest dijous al Congrés, sis mesos després de la moció de censura, per assistir a l'acte solemne d'homenatge amb motiu del 40 aniversari de la Carta Magna, en el qual intervindrà el Felip VI i la presidenta de la cambra baixa, Ana Pastor.





En aquest aniversari de la Llei Fonamental, l'excap de l'Executiu ha defensat apostar per la convivència, la tolerància i la concòrdia, valors que recull la mateixa Carta Magna i que segueix sent, al seu parer, una "esperança per al futur".





"L'Espanya que neix en el 78 és la millor de la nostra Història. Mirem cap endavant i seguim apostant per la convivència, tolerància i concòrdia: valors que han fet de la nostra Constitució no un èxit del passat sinó una esperança per al futur", ha afirmat textualment Rajoy en un missatge al seu compte de Twitter.









VÍDEO DEL PP





En vigílies d'aquest aniversari de la Constitució, el PP ha llançant un vídeo en xarxes socials sota el títol 'Rendim Homenatge a Espanya', amb declaracions dels fills d'Adolfo Suárez i Leopoldo Calvo Sotelo, entre d'altres.





Rajoy també participa en aquesta cinta assegurant que els "40 anys de vida en democràcia deixen alguns ensenyaments per al futur". "Apostar per la convivència sempre és rendible. Apostar per la divisió i l'enfrontament no condueix a res positiu", assegura.





També hi ha un fragment en aquest vídeo de José María Aznar, que defensa no cometre "els errors del passat". "Els ciutadans, quan tenen objectius de compartir, ho aconsegueixen", afirma l'expresident del Govern.