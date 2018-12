Les ONG ambientals han reclamat que en una futura reforma de la Constitució el dret al medi ambient, recollit en l'article 45 i que considera un "principi rector" en l'ordenament jurídic espanyol, passi a ser considerat com un dret fonamental, equiparable a la educació, la sanitat o la llibertat d'expressió.





Amb motiu del 40 aniversari de l'aprovació de la Constitució el desembre de 1978, han destacat el caràcter "visionari" dels pares de la Carta Magna espanyola als que defineixen com "molt moderns" per a l'època en incloure el dret a gaudir d'un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona així com el deure de conservar-lo.





Així, el coordinador estatal d'Ecologistes en Acció, Francisco Segura, considera que "és urgent" un canvi dràstic en el rumb actual perquè el dret s'ajusti als principis que necessita el planeta i on la justícia social passi per davant d'altres qüestions que ara prioritza la Carta Magna com la devolució del deute. "Ha de prioritzar el manteniment de la vida i del medi ambient. Això no és ciència ficció, s'inclou en altres constitucions", ha comentat.





Per Segura, el text vigent no està preparat per reaccionar davant la greu crisi ecològica actual i per això demana que la Constitució reflecteixi "la gran transcendència que el medi ambient i l'ecologia tenen en aquest moment històric de les societats".





Segons la seva opinió, és inaudit que la Constitució espanyola, igual que moltes altres, no esmenti "amb prou feines" la naturalesa ni elements clau de la vida com l'aigua, l'energia, l'atmosfera o els ecosistemes "pel que insta que la sostenibilitat ecològica i social tingui "rang de màxima jerarquia".





En definitiva, tot i que admet que una constitució no canvia la realitat en si mateixa, cada vegada és més urgent i necessària per recolzar els canvis, limitar el rumb insostenible i ajudar a canviar al percepció de la realitat.





Per la seva banda, el director executiu de Greenpeace, Mario Rodríguez, celebra que el 1978 la Constitució "es va avançar als temps" perquè va incloure l'article 45 que garanteix el dret a gaudir un medi ambient sa, cosa que fins aquell moment no es tenia en compte ni a Espanya ni a molts altres països.





"Va ser un avanç sense precedents, però a aquest article no se li ha fet gaire cas i no ha estat seguit per una ideologia ambiental, de cap dels partits que han governat", ha valorat.





Per a Rodríguez, els successius governs i administracions han legislat "a contracor" en el medi ambient, sempre quedant-se "en mínims" del que exigeix les directives europees i no han anat més enllà.





Malgrat l'avançat de l'article 45, assegura que no ha estat aquest el que ha inspirat a Espanya la protecció del medi ambient sinó la política europea i les seves respectives directives.





Si bé, ha assenyalat que l'article 53 consagra que l'article 45 és un principi rector però al seu parer, l'article 45 hauria de ser un article fonamental, com la llibertat d'expressió, l'educació o la sanitat.





"En el futur, si en una reforma de la Carta Magna l'article 45 es converteix en dret fonamental, tota la resta anirà de la mà. L'Estat ha de garantir aquest dret i això comportaria que, a més, les qüestions ambientals serien objecte de recurs en els tribunals".





En tot cas, celebra que el 1978 s'inclogués l'article 45 i opina que els que van fer la Constitució van ser "molt avançats" per la seva època, tot i que el temps ha descafeïnat l'esperit d'aquest article i els governs han inclòs a contracor la legislació ambiental. "És un balanç agredolç", conclou.





Per la seva banda, la directora executiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha celebrat que fa 40 anys es tingués la visió que el medi ambient havia de ser un principi rector de les polítiques socials.





No obstant això, lamenta la falta d'aplicació en tota la seva extensió de l'article 45 i estima que la realitat climàtica i la pèrdua de biodiversitat obliga que s'apliqui aquest principi rector com l'agenda prioritària d'Espanya.





En tot cas, valora que gràcies a aquest posicionament constitucional i a la incorporació d'Espanya a la Unió Europea s'ha desenvolupat una legislació que "si es complís, seria suficient".





"El pitjor que ha succeït en medi ambient en aquesta democràcia no és que no ho reculli la Constitució sinó que hi ha hagut nombrosos canvis normatius, com l'últim canvi en la Llei de Protecció Ambiental i Biodiversitat que ha provocat que estiguem patint regressions en la protecció del medi ambient", ha precisat.





Per això, insta a recollir l'esperit del 78 que situava el medi ambient en un lloc "privilegiat" i garantir el compliment de la normativa ambiental.





"El compliment serien el millor dels indicadors de la seva qualitat democràtica perquè no hi haurà ni progrés ni equitat social si no cuidem el nostre medi ambient i menys a Espanya", ha sentenciat.





Finalment, ha reflexionat que potser, encara que la Carta Magna va ser "molt visionària en el seu moment", els espanyols no estaven "prou madurs" com per entendre l'aplicació d'aquest principi rector, el que ha portat "just al contrari" de el que estableix la Constitució de la qual dijous es compleixen 40 anys i demana que en els propers anys la maduresa democràtica permeti complir amb aquest principi rector.