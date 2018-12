Centenars de persones han participat aquest dijous en una manifestació organitzada per Espanya i Catalans en l'aniversari dels 40 anys de la Constitució Espanyola, que ha arrencat aquest dijous a les 11 hores a la plaça Urquinaona de Barcelona.





La manifestació, sota el lema 'Ahir, avui i demà pels nostres drets i llibertats", ha avançat per la Via Laietana i finalitzarà a la plaça Antonio López, on hi haurà parlaments de membres de Societat Civil Catalana (SCC) i Espanya i Catalans, entre d'altres.





A la mobilització també ha participat el president del PP català, Alejandro Fernández, així com el portaveu de Cs al Parlament, Carles Carrizosa, i membres de Vox.