Dues mil persones s'han manifestat aquest dijous 6 de desembre al centre de Barcelona per commemorar el 40 aniversari de la Constitució Espanyola, ha informat l'Ajuntament.





La marxa ha començat cap a les 11 hores a plaça Urquinaona i ha avançat per la Via Laietana fins a la plaça Antonio López, on s'ha celebrat un acte amb discursos de Societat Civil Catalana (SCC), Tabarnia i Espanya i Catalans.





A la capçalera s'han situat representants del PP, Cs i Vox, després d'una pancarta amb la frase 'Ahir, avui i demà. Pels nostres drets i llibertats '.





També hi ha hagut un bloc de Tabarnia amb el lema 'Sempre lliure', i tancava la manifestació una pancarta amb la inscripció 'Reconquesta. Recuperem Espanya ', signada pel Front Nacional Identitari.





A més, en passar davant de la seu de la Prefectura Superior de Policia, a la Via Laietana, la marxa s'ha aturat i el grup ha cridat: "Aquesta és la nostra policia".





També hi ha hagut crits de lloança a la Guàrdia Civil i els manifestants han cantat consignes relatives a la unitat d'Espanya i contra l'independentisme: "Puigdemont, a la presó"; "Una nació i no 51", "Espanya unida mai serà vençuda".





La Guàrdia Urbana de Barcelona ha redirigit el trànsit durant el recorregut de la manifestació, i quatre furgons dels Mossos d'Esquadra han escortat la marxa.





Els discursos en l'acte en finalitzar la manifestació han coincidit a assenyalar que una probable reforma de la Constitució s'hauria de centrar en blindar la unitat territorial d'Espanya, i no el contrari.