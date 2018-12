El PP de Casado rebutja la reforma de la Constitució

El president del PP, Pablo Casado, ha afirmat que la Constitució està "viva" i és la "millor vacuna contra el radicalisme, el populisme i el nacionalisme". Tot i que ha dit que està d'acord amb algunes de les reformes puntuals que proposava el Consell d'Estat en un informe de 2006 el Consell d'Estat, ha subratllat que davant la situació política que viu Espanya no és el moment de "obrir-la en canal".



"Obrir ara mateix un procés de reforma agreujada de la Constitució, acabaríem tenint en la taula la república, la nació catalana i la ruptura del propi sistema polític i de la nostra monarquia parlamentària i constitucional, que pensem que ha estat la garant d'aquests 40 anys de concòrdia i èxits compartits ", ha proclamat.



A l'arribar al Congrés per participar en l'acte solemne en homenatge a la Carta Magna, Casado ha subratllat que el text fonamental està "en plena forma i no nota la crisi dels 40, sinó tot el contrari".



"Som l'únic partit que no advoca per la seva reforma i pensem a més que la Constitució espanyola segueix sent el millor mur de contenció contra els enemics de la llibertat, contra el nacionalisme excloent i contra el populisme", ha emfatitzat.



ENFORTIR L'ESTAT I LA NACIÓ



El líder dels populars, que ha recordat als "màrtirs de la llibertat" i les "víctimes del terrorisme", ha subratllat que la Carta Magna "no és només és el monument a la concòrdia sense la muralla enfront d'aquells que la volen posar en risc ". "Per això pensem que el PP, en defensa seva, està fent un gran servei a Espanya", ha proclamat.



Després d'elogiar la tasca dels pares de la Constitució, el Rei emèrit i el Felip VI, qui representa el "marc institucional" i la "vitalitat del sistema", ha demanat "enfortir els senyals d'identitat, l'Estat i la nació espanyola" .