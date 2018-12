Pastor admet que la Constitució és "perfectible" però nega que sigui un cadenat

La presidenta del Congrés, Ana Pastor, ha assegurat aquest dijous que la Constitució de 1978 "mai ha estat un cadenat" i reconeix que, quaranta anys després, és "perfectible" i admet reformes, però ha subratllat que, per a qualsevol decisió que es adopti al respecte, cal aquell "esperit d'acord, concòrdia, diàleg i col·laboració" de la Transició.





"Avui és el moment de que tots els espanyols renovem aquest gran Pacte Constitucional, és el que el poble espanyol demanda als seus representants --ha afirmat--. Perquè la Constitució ha estat, és i serà la millor guia per canalitzar els reptes que , com a nació, ens espera en el futur ".





En el seu discurs amb motiu del quarantè aniversari de la Constitució, Ana Pastor ha tingut paraules d'agraïment per al Rei que la va promoure i va signar, Joan Carles I; per "els espanyols que van protagonitzar la Constitució", i per al llavors president Adolfo Suárez.





Ana Pastor ha volgut també integrar en el seu discurs cites històriques de figures rellevants de la Transició, i més del Rei i Suárez, ha recorregut al socialista Felipe González, a l'comunista Santiago Carrillo i als anomenats 'pares' de la Constitució, entre d'altres.