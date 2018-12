El Rei defensa el respecte a les lleis per a "resoldre els desencontres"

El Rei Felip VI ha reivindicat aquest dijous, al 40 aniversari de la Constitució de 1978, la "plena vigència" dels valors que van inspirar la Carta Magna, particularment el desig de reconciliació, la voluntat d'entesa i la vocació d'integració, com "pilars essencials" i "font d'inspiració" de la convivència.





"L'esperit de reconciliació, perquè la Constitució és un mandat permanent de concòrdia entre els espanyols; la voluntat d'entesa, a través de la paraula, la raó i el dret, la vocació d'integració, respectant les nostres diferències i la nostra diversitat, i el ànim, solidari i generós, que edifica i cohesiona la fibra moral de la nostra societat ", ha proclamat en el seu discurs a l'hemicicle del Congrés dels Diputats.





El cap d'Estat ha compartit la tribuna del Congrés amb les Taules de les dues Cambres, amb la Reina Letizia i les seves filles, Elionor i Sofia. Davant d'ell, al centre de l'hemicicle, els Reis Joan Carles i Sofia, i al seu costat els tres pares de la Constitució. En acabar l'acte, un llarg aplaudiment dels assistents i de la seva esposa i les seves filles, acompanyat d'un parell de 'vives' al Rei.





Felip VI ha tingut paraules d'afecte per als 'pares' de la Constitució i ha citat paraules de tots ells per defensar aquests valors de la Carta Magna i subratllar que va ser "fruit de l'acord, no de la imposició". "La Constitució és el gran pacte nacional de convivència entre els espanyols, per la concòrdia i la reconciliació, per la democràcia i la llibertat", ha proclamat.





"Un pacte, però entès no com a mera transacció, sinó com a unió de voluntats", citant a Miguel Herrero i Rodríguez de Miñón; "Un pacte de coratge i no de debilitat, perquè el pacte és el privilegi del coratge", en paraules de Miguel Roca; una Constitució que no "dividís als ciutadans espanyols en dos blocs equivalents i enfrontats radicalment", sinó amb regles del joc practicables per a tots els partidaris de la democràcia, com deia Jordi Solé Tura.





En un missatge que semblava tenir una clara al·lusió amb els problemes amb Cayalunya el Rei

ha sostingut la necessitat de "resoldre els desencontres mitjançant el diàleg, respectar les lleis i els drets dels altres", els drets i les respostes als tribunals per defensar-los i complir amb les decisions dels principis d'arrelats en els comportaments dels ciutadans ".





Felip VI ha subratllat que sota la vigència de la Constitució, Espanya ha viscut "el canvi polític, territorial, internacional, econòmic i social més profund i més radical de la seva història", en el polític, l'econòmic, el social, en l'àmbit internacional i també en l'estructura territorial, amb la major descentralització del poder polític i el reconeixement i protecció de les llengües, tradicions, cultures i institucions.





Gràcies a la Constitució, ha dit, Espanya "viu avui en democràcia i llibertat" i és una democràcia "plenament consolidada". Així, ha sostingut que "resoldre els desencontres mitjançant el diàleg, respectar les lleis i els drets dels altres, exercir aquests drets i acudir als tribunals per defensar-los i complir les seves decisions són principis definitivament arrelats en els comportaments dels ciutadans".





Això sí, ha assenyalat que ara és moment de "pensar en el futur" i seguir construint "una Espanya renovada". Per això, ha cridat a sumar aquest immens patrimoni de llibertats, drets i benestar "a una" voluntat d'anar adaptant i adaptant "la" manera de fer i de viure a la realitat de cada moment, amb esperit crític però sempre constructiu ".





"Només així podrem obrir-nos al futur amb garanties i solidesa, amb il·lusió i amb esperança", ha dit, conscient que les noves generacions tenen el deure de no conformar-se sinó de millorar el "ingent llegat" de les generacions anteriors.





En el seu discurs, El príncep Felip ha reconegut el paper del seu pare, Joan Carles I, en l'impuls de la monarquia parlamentària "de manera tan decisiva", amb el "suport permanent i compromès" de la Reina Sofia, paraules que han estat rebudes per un llarg aplaudiment de l'hemicicle.





De passada, ha recordat que va ser la mateixa Constitució la que va afirmar la monarquia parlamentària, al costat de la sobirania nacional, la unitat d'Espanya, la separació de poders i el reconeixement dels drets i llibertats.





I a més, ha subratllat el seu propi compromís de la Constitució i la seva "lleialtat" al poble espanyol, especialment, com a cap d'Estat constitucional, des que en la seva proclamació va iniciar "una nova i renovada època per a la Corona d'Espanya". "La Corona està ja indissolublement unida, en la vida d'Espanya, a la democràcia i la llibertat", ha reblat.





LA CONSTITUCIÓ "HA PREVALGUT"





Felip VI ha defensat els últims 40 anys com "un gran èxit col·lectiu" però que "no ha estat fàcil", per començar per les víctimes que ha causat el terrorisme i també perquè "Espanya ha hagut de fer front" a fets molt greus, i molt seriosos ", que han afectat la llibertat i també la convivència. Malgrat tot, ha remarcat, la Constitució i el" Estat social i democràtic de Dret han prevalgut ".





També ha reconegut s'han produït a Espanya "errors, equivocacions i insuficiències" i que hi ha "problemes polítics, econòmics i socials molt rellevants", a més de la necessitat de preparar a Espanya per al segle XXI i fer que arribi a tots els ciutadans " la prosperitat que la Constitució va ajudar a assentar ".





VALORS A LA BASE DEL CONSENS





El príncep Felip ha armat part del seu discurs sobre aquests tres valors que ha reivindicat, recordant que són "la base del consens polític i social que resol les diferències històriques entre els espanyols i supera una Espanya secularment enfrontada i dividida".





Reconciliació, ha dit, d'espanyols de l'interior i l'exili, d'idees diferents, que van voler llegar un futur on ningú hagués de "tornar a viure el sofriment, la por o la rancúnia que ells havien patit". Entesa, ha prosseguit, d'espanyols que van voler respectar les idees dels altres i posar fi a la persecució política ia la intolerància.





En tercer lloc, ha parlat d'una "vocació integradora que no suposa uniformitat, ni vol dir oblidar o suprimir la diversitat territorial, ni negar la pluralitat, sinó assumir i reconèixer a totes elles en una realitat nacional comuna en la qual caben diferents maneres de pensar , de comprendre i de sentir ". "Una Espanya, en fi, que és de tots, construïda per tots, i sentida i compartida per tots", ha incidit.