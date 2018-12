El Tribunal Suprem manté el calendari del procés i preveu una vista el 18 de desembre

La Sala Penal del Tribunal Suprem manté el calendari inicial per a la vista oral per la causa del procés a Catalunya i, un cop rebutjades les recusacions presentades contra els magistrats, té previst celebrar aquí a dues setmanes -previsiblement el proper 18 de desembre- la vista pel denominat article de previ pronunciament, el tràmit de qüestions prèvies que servirà de pròleg al judici en si contra 18 exmandataris independentistes als quals es demanen penes de presó per delictes de rebel·lió, secessió, desobediència i malversació de fons públics.





Els acusats no hauran d'estar presents en aquest tràmit, segons les fonts de l'alt tribunal consultades, per la qual cosa no caldrà plantejar-se el seu trasllat a Madrid dels nou processats a la presó -l'exvicepresident Oriol Junqueras; els exconsellers Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull i Dolors Bassa; els responsables de Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural Jordi Sánchez i Jordi Cuixart i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell- fins a l'inici de la fase d'interrogatoris del judici oral que es preveu comenci entrat el mes de gener.





Abans d'aquesta data, la Sala penal ja s'haurà pronunciat sobre l'abans esmentat article de pronunciament previ, en el qual les defenses plantegen la manca de competència del Tribunal Suprem en aquest assumpte i demanen que s'inhibeixi per això en favor del Tribunal superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





La Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i Vox, personada com a acusació popular en aquest procediment, ja han presentat els seus escrits d'al·legacions rebutjant les pretensions de les defenses i defensant la competència de l'alt tribunal per jutjar aquest assumpte.





Un cop comenci, la vista es prolongarà durant diversos mesos en sessions de matí i tarda al Tribunal Suprem, ja que a més dels 18 encausats caldrà escoltar els centenars de testimonis sol·licitats tant per les acusacions com per les defenses, ratificar els informes pericials i escoltar els al·legats finals.





La sentència es coneixerà en tot cas després de les eleccions municipals de maig de 2019.