Torra diu que la Constitució és "una gàbia" per a molts catalans

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmat des d'Eslovènia aquest 6 de desembre, Dia de la Constitució, que la Carta Magna "no serveix" perquè és "una gàbia" per a molts catalans.





Torra ha demanat una Constitució catalana perquè, segons ell, l'espanyola "ja no serveix". "S'ha convertit en una gàbia i una presó per a molts catalans", ha afegit.





En la seva opinió, el text constitucional és una "alteració dels drets fonamentals" i ataca els drets civils i el dret a l'autodeterminació.





Torra, que s'ha reunit amb l'expresident eslovè Milan Kucan, ha demanat a la comunitat internacional que no hi hagi silenci sobre la situació a Catalunya, i ha recordat que alguns dels polítics presos del procés han iniciat una vaga de fam per reivindicar els seus drets .