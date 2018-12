Sánchez vol presentar els Pressupostos a mitjans de gener

El president del Govern central, Pedro Sánchez, calcula que a mitjans de gener el Consell de Ministres estigui aprovant el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a 2019 i ha apuntat a l'abstenció del PDeCAT com la clau que permetria als comptes superar el primer examen al Congrés, el debat d'esmenes a la totalitat.





En tot cas, i tal i com estan les sumes al Congrés, es dóna per fet que PP, Ciutadans, Fòrum i UPN votaran en contra de tramitar els pressupostos i junts sumen més vots que els del PSOE, Units Podem i fins i tot amb Compromís : 169 enfront de 155. per això, perquè el PDeCAT sigui realment la clau d'aquesta votació, el Govern socialista ha de tenir assegurat abans que tant el PNB com ERC votaran en contra de les esmenes de totalitat.





En conversa informal amb els periodistes al Saló de Passos Perduts del Congrés amb motiu de l'acte de commemoració del Dia de la Constitució, Sánchez ha estimat que aquest debat d'esmenes a la totalitat se celebraria a l'entorn del mes de març.





Això no obstant, si la Cambra habilita el mes de gener per treballar podria avançar-se a finals de febrer.





Sánchez està convençut que les posicions d'uns i altres es mouran una vegada que els Pressupostos es presentin i creu que l'abrupta irrupció de Vox al Parlament andalús no influirà en les postures de les formacions independentistes cap als comptes de l'Estat.





Ara per ara, ha reconegut que no té tancada una trobada amb el president de la Generalitat, Quim Torra, el proper 21 de desembre a Barcelona, on el Govern central celebrarà un Consell de Ministres en el qual aprovarà mesures específiques per a Catalunya.