CaixaBank renova l'acord amb les cooperatives d'alimentació

CaixaBank, a través de la línia de negoci AgroBank per al sector agroalimentari, ha renovat l'acord de col·laboració amb Cooperatives Agro-alimentàries d'Espanya per fomentar el finançament d'aquest sector i ajudar a desenvolupar l'activitat empresarial.





Ambdues institucions treballen juntes des de fa diversos anys amb l'objectiu que les cooperatives i els seus agricultors i ramaders puguin beneficiar-se de diversos serveis i productes financers en condicions favorables a través de noves fórmules de finançament.









El conveni, que ha estat subscrit pel director general de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, i el president de Cooperatives Agro-alimentàries d'Espanya, Ángel Villafranca, beneficiarà les 3.740 cooperatives agràries i ramaderes que componen l'organització i les seves més d'1.150.000 socis adscrits.





CaixaBank oferirà atenció personalitzada a tots els associats a través de les seves 1.000 oficines especialitzades i de l'equip integrat per 3.000 gestors formats en el negoci agrari.





Juan Alcaraz ha destacat el compromís que any rere any manifesta l'entitat amb el moviment cooperatiu nacional: "Des de 2007 anem de la mà d'aquesta organització, que és importantíssima per al sector agroalimentari. A través de les nostres més de 1.000 oficines AgroBank donem suport des del terreny tant a la cooperativa com als milers de cooperativistes que fan possible el seu funcionament i els donem el servei d'assessorament professional que necessiten".