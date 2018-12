Els Mossos, "farts" de Buch, demanen la dimissió del conseller

El sindicat de Mossos d'Esquadra Sap-Fepol ha demanat la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch, per les seves declaracions després de les càrregues policials de Terrassa (Barcelona) i Girona en el Dia de la Constitució.





Els agents es mostren decebuts en escoltar Buch dir que no li tremolarà el pols si ha de fer fora agents del cos de policia, si després del visionat d'imatges es considera que hi va haver desproporció a l'hora de frenar els manifestants.









Per a Sap-Fepol, "estem cansats de veure com qüestiona cadascuna de les actuacions dels nostres companys. Sempre hem demanat la despolitització del cos de Mossos d'Esquadra i exigim no ser instrumentalitzats amb finalitats polítiques".





El sindicat destaca en un comunicat: "Honorable conseller: els agents de l'ARRO i de la BRIMO que treballen per al seu departament estan farts de veure fiscalitzada la seva feina i, dit sigui de passada, no faci res per aturar els actes violents".









"Estem farts de veure'l fent declaracions als mitjans en què qüestiona cadascuna de les actuacions dels nostres companys i companyes", afegeix.





El sindicat remarca que no són una policia política i que és inacceptable que des de la Conselleria d'Interior se'ls pressioni.





Segons l'opinió de Sap-Fepol, Buch "ni representa aquesta policia, ni la mereix".