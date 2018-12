Nens de tot el món en contextos de vulnerabilitat relaten les seves històries de superació personal i proposen "canviar les regles del joc" i els objectius per fomentar la convivència i els drets dels nens en una campanya de sensibilització de la Fundació Barça.





"Es canviaran les regles perquè el més important no sigui només guanyar, sinó divertir-se", perquè tots els nens i nenes tinguin els mateixos drets, i aquestes també serviran a casa, al carrer, a l'escola i en la vida, ha explicat l'entitat en un comunicat aquest divendres.





Els nens que hi participen, i que donen a conèixer les seves problemàtiques, demanen una revisió dels objectius de l'esport, amb els paral·lelismes que s'estableixen amb el dia a dia, per fomentar la inclusió, la igualtat, el respecte i el treball en equip: "El camp de joc també és fonamental per aprendre valors i humanitat".





La campanya 'Canviem les regles' recorda que al món hi ha 151 milions de nens que pateixen desnutrició cònica: "Les dades són alarmants: cada 24 hores, 8.500 nens moren de fam", de manera que recorden també el dret a la salut, l'educació i la protecció de tots els nens, independentment del lloc en què hagin nascut.





INCLUSIÓ DE LA DISCAPACITAT





Mitjançant 11 regles --una per cada jugador que té un equip--, estableixen que el camp pot tenir la forma que sigui, l'equip estarà format per tots: "Juguem tots. I tots, som tots"; els dos equips jugaran junts, i no un contra l'altre, sense violència ni por, i el resultat final no importa, guanyaran els que ho hagin passat bé.





També recullen que la pilota pot ser de qualsevol, material, fins i tot inventada; es podrà tocar la pilota amb els peus, les mans, la crossa i la cadira de rodes, o el que cadascú necessiti per jugar; "amb el bullying no juguem", i la malaltia no podrà apartar ningú de l'equip, sinó que es farà pinya per vèncer-la.





"Abans que refugiats som nenes i nens. Jugant podem oblidar els problemes"; els jugadors són també àrbitres de les seves vides, i decidiran ser positius, valents i optimistes, i, finalment, estipulen que aquestes regles no serveixen només per al joc.