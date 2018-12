Davant la proximitat de la fi de les diligències iniciades fa un any contra Shakira per elusió d'impostos, la Fiscalia podria querellar-se contra la cantant colombiana per no complir les seves obligacions tributàries a Espanya.





La cantant colombiana Shakira ha defensat aquest divendres que ha complert "amb totes les seves obligacions tributàries" amb Espanya i no té cap deute amb la Hisenda espanyola, davant les discrepàncies de criteri amb el fisc fa a la seva situació fiscal i una possible querella de la Fiscalia , segons un comunicat.





En el comunicat, la cantant ha recordat que tan aviat com va conèixer l'import que segons l'Agència Tributària havia d'abonar, va procedir "a pagar-ho tot i, per tant, actualment no hi ha cap deute" i això demostra la seva disposició a solucionar la discrepància.





Argumenta que el seu cas és únic perquè és una ciutadana estrangera a Espanya els ingressos procedeixen en la seva pràctica totalitat (96%) de l'estranger, i assegura que sempre ha mantingut una conducta "irreprotxable".





UN ANY DE RECERCA





A partir de les conclusions d'Hisenda, la Fiscalia va obrir una investigació fa un any, i es preveu que en breu informe de si presenta una querella contra ella per delicte fiscal o si arxiva el cas.





Segons va explicar en el seu dia la Fiscalia, la cantant afirma haver residit més de sis mesos a l'any durant el període investigat en determinats paradisos fiscals "quan és de coneixement públic que no és així".





Les diligències parteixen d'una denúncia de l'Agència Tributària de finals de 2017, quan la inspecció va decidir remetre la informació als fiscals.





L'acusació se centra en la residència fiscal de Shakira, ja que entre 2011 i 2014 es va mantenir com a resident fiscal fora d'Espanya, fins que el 2015 va establir la seva residència a Espanya a tots els efectes.